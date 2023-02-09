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Sinan Ateş cinayeti tetikçisinin ifadesi ortaya çıktı
Sinan Ateş cinayeti tetikçisinin ifadesi ortaya çıktı
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan ve cinayetin tetikçisi olduğu bilinen Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Silahı ateşleyen... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:01+0300
2023-02-09T13:01+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
ifade
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti.Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, ilk etapta 18 kişi tutuklandı. Silahı ateşlediği iddia edilen Eray Özyağcı da 3 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, Edirne’de hudut birlikleri tarafından yakalandı. Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Eray Özyağcı ile soruşturmada tutuklu sayısı, 19 oldu.'Kişisel husumetim vardı'Eray Özyağcı’nın ifadesi de ortaya çıktı. Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan, kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, “Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı” dedi.
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sinan ateş, cinayet, ifade
sinan ateş, cinayet, ifade

Sinan Ateş cinayeti tetikçisinin ifadesi ortaya çıktı

13:01 09.02.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© İHA
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Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan ve cinayetin tetikçisi olduğu bilinen Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Silahı ateşleyen Özyağcı, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı" dedi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti.
Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, ilk etapta 18 kişi tutuklandı. Silahı ateşlediği iddia edilen Eray Özyağcı da 3 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, Edirne’de hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Eray Özyağcı ile soruşturmada tutuklu sayısı, 19 oldu.

'Kişisel husumetim vardı'

Eray Özyağcı’nın ifadesi de ortaya çıktı. Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan, kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, “Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı” dedi.
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