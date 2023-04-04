https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bir-koye-iha-saldirisi-1069183675.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köye İHA saldırısı
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köye İHA saldırısı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’yla sınırdaki Şebekinskiy ilçesinin Novaya Tavoljanka köyüne insansız hava aracından (İHA) iki... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:11+0300
2023-04-04T22:11+0300
2023-04-04T22:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
belgorod
iha
saldırı
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Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sefer Novaya Tavoljanka köyüne İHA’dan iki bomba atıldı. Yaralanan ve hasar yok. Bombalar bahçelere isabet etti. Tanrıya şükür o sırada hiçbir sivil olay yerinde yoktu” ifadelerine yer verdi.Şebekinskiy ilçesi, 3 Nisan Pazartesi günü, 3 kez Ukrayna tarafından topçu saldırısına maruz kalmıştı. Pervomayskiy kasabasında 4 evde hasar meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-ukraynaya-5-yarali-askeri-teslim-etti-1069121304.html
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ukrayna, rusya, belgorod, iha, saldırı
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köye İHA saldırısı
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’yla sınırdaki Şebekinskiy ilçesinin Novaya Tavoljanka köyüne insansız hava aracından (İHA) iki bombanın atıldığını duyurdu.
Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sefer Novaya Tavoljanka köyüne İHA’dan iki bomba atıldı. Yaralanan ve hasar yok. Bombalar bahçelere isabet etti. Tanrıya şükür o sırada hiçbir sivil olay yerinde yoktu” ifadelerine yer verdi.
Şebekinskiy ilçesi, 3 Nisan Pazartesi günü, 3 kez Ukrayna tarafından topçu saldırısına maruz kalmıştı. Pervomayskiy kasabasında 4 evde hasar meydana gelmişti.