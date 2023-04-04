https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bir-koye-iha-saldirisi-1069183675.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köye İHA saldırısı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köye İHA saldırısı

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’yla sınırdaki Şebekinskiy ilçesinin Novaya Tavoljanka köyüne insansız hava aracından (İHA) iki... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:11+0300

2023-04-04T22:11+0300

2023-04-04T22:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

belgorod

iha

saldırı

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Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sefer Novaya Tavoljanka köyüne İHA’dan iki bomba atıldı. Yaralanan ve hasar yok. Bombalar bahçelere isabet etti. Tanrıya şükür o sırada hiçbir sivil olay yerinde yoktu” ifadelerine yer verdi.Şebekinskiy ilçesi, 3 Nisan Pazartesi günü, 3 kez Ukrayna tarafından topçu saldırısına maruz kalmıştı. Pervomayskiy kasabasında 4 evde hasar meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-ukraynaya-5-yarali-askeri-teslim-etti-1069121304.html

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