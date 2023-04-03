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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-ukraynaya-5-yarali-askeri-teslim-etti-1069121304.html
Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti
Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti
Rusya’nın insan hakları denetçisi Moskalkova, yaralı 5 Ukrayna askerinin ülkelerine teslim edildiğini bildirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:38+0300
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ukrayna krizi
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, 5 yaralı Ukraynalı askerin bugün ülkelerine gönderildiğini belirtti.Rusya’nın kamu denetçisMoskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün Ukrayna ordusunun beş yaralı askeri Ukrayna’ya gönderildi. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.Moskalkova, daha önce Ukrayna’nın mart ayı sonunda beş Rus askeri Rusya’ya teslim ettiğini anımsattı.
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ukrayna, ukrayna krizi, asker, tatyana moskalkova
ukrayna, ukrayna krizi, asker, tatyana moskalkova

Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti

19:38 03.04.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Moskalkova, yaralı 5 Ukrayna askerinin ülkelerine teslim edildiğini bildirdi.
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, 5 yaralı Ukraynalı askerin bugün ülkelerine gönderildiğini belirtti.
Rusya’nın kamu denetçisMoskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün Ukrayna ordusunun beş yaralı askeri Ukrayna’ya gönderildi. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Moskalkova, daha önce Ukrayna’nın mart ayı sonunda beş Rus askeri Rusya’ya teslim ettiğini anımsattı.
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