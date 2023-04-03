https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-ukraynaya-5-yarali-askeri-teslim-etti-1069121304.html

Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti

Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti

Rusya’nın insan hakları denetçisi Moskalkova, yaralı 5 Ukrayna askerinin ülkelerine teslim edildiğini bildirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T19:38+0300

2023-04-03T19:38+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

asker

tatyana moskalkova

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Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, 5 yaralı Ukraynalı askerin bugün ülkelerine gönderildiğini belirtti.Rusya’nın kamu denetçisMoskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün Ukrayna ordusunun beş yaralı askeri Ukrayna’ya gönderildi. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.Moskalkova, daha önce Ukrayna’nın mart ayı sonunda beş Rus askeri Rusya’ya teslim ettiğini anımsattı.

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ukrayna, ukrayna krizi, asker, tatyana moskalkova