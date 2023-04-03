https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-ukraynaya-5-yarali-askeri-teslim-etti-1069121304.html
Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti
Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti
Rusya’nın insan hakları denetçisi Moskalkova, yaralı 5 Ukrayna askerinin ülkelerine teslim edildiğini bildirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:38+0300
2023-04-03T19:38+0300
2023-04-03T19:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
asker
tatyana moskalkova
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, 5 yaralı Ukraynalı askerin bugün ülkelerine gönderildiğini belirtti.Rusya’nın kamu denetçisMoskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün Ukrayna ordusunun beş yaralı askeri Ukrayna’ya gönderildi. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.Moskalkova, daha önce Ukrayna’nın mart ayı sonunda beş Rus askeri Rusya’ya teslim ettiğini anımsattı.
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ukrayna, ukrayna krizi, asker, tatyana moskalkova
ukrayna, ukrayna krizi, asker, tatyana moskalkova
Rusya, Ukrayna’ya 5 yaralı askeri teslim etti
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Moskalkova, yaralı 5 Ukrayna askerinin ülkelerine teslim edildiğini bildirdi.
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, 5 yaralı Ukraynalı askerin bugün ülkelerine gönderildiğini belirtti.
Rusya’nın kamu denetçisMoskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün Ukrayna ordusunun beş yaralı askeri Ukrayna’ya gönderildi. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Moskalkova, daha önce Ukrayna’nın mart ayı sonunda beş Rus askeri Rusya’ya teslim ettiğini anımsattı.