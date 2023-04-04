https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyada-ukrayna-adina-casusluk-yapmakla-suclanan-bir-cift-gozaltina-alindi-1069185954.html

Rusya’da Ukrayna adına casusluk yapmakla suçlanan bir çift gözaltına alındı

Rusya’da Ukrayna adına casusluk yapmakla suçlanan bir çift gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovsk Bölgesi’nde bir savunma sanayisi tesisine yönelik Ukrayna adına casusluk yapma suçundan evli bir çiftin... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T23:18+0300

2023-04-04T23:18+0300

2023-04-04T23:18+0300

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FSB’nden yapılan açıklamada “Bölgedeki savunma sanayisi işletmelerden birine yönelik casusluk yaparak vatana ihanet eden evli bir çiftin yasadışı faaliyetine son verildi. FSB’nin Sverdlovsk Bölge İdaresi’nin Nijniy Tagil kentinde düzenlediği özel operasyon sonucu para karşılığında Ukrayna gizli servislerine, özel askeri harekat bağlamında Rusya ordusuna karşı kullanılabilecek askeri ve teknik nitelikteki bilgiler veren iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Evli çiftin oturduğu evde yapılan arama sonucu, casuslukta kullanılan eşyaların tespit edilerek el konduğu belirtildi. Gözaltına alınanlara karşı ‘devlete ihanet’ suçundan dava açıldı.Mahkemenin çift için tutuklama kararı verdiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bir-koye-iha-saldirisi-1069183675.html

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