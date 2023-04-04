https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-ve-turkiyenin-disisleri-bakan-yardimcilari-moskovada-tahil-anlasmasini-gorustu--1069147171.html

Rusya ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları Moskova’da tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları Moskova’da tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile tahıl anlaşmasının uygulanışını ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T11:37+0300

2023-04-04T11:37+0300

2023-04-04T11:46+0300

rusya

türkiye

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sergey verşinin

burak akçapar

suriye

deprem

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Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları Verşinin ile Akçapar’ın dün Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılması ve Rus tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını içeren anlaşmaların her ikisinin de uygulanmasının küresel gıda güvenliğiyle ilgili risklerin azalmasına yardım edeceği belirtildi. İstanbul’da geçen sene temmuz ayında imzalanan tahıl anlaşması, Ukrayna’da bloke olmuş tahılın ülkeden çıkarılmasının yanında Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyordu. Rusya, anlaşmaları, uygulanması birbirine bağlı olan paket bir anlaşma olarak görüyor. Bununla beraber, Verşinin ile Akçapar’ın dünkü görüşmeleri sırasında ayrıca, Suriye’deki durumu da ele aldıkları belirtildi. Rusya dışişleri’ne göre taraflar, Maraş merkezli depremleri Türkiye ve Suriye’de yaşayanlara gereken uluslararası yardımların gecikme olmadan ulaştırılmasının gerekliliği üstünde durdu, ‘yardıma gereksinim duyanlara, ayrımcılık ya da ön koşul olmadan insani yardımların ulaştırılmasının’ önemini de vurguladı.Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmelerinin hazırlıkları kapsamında dün de Moskova’da bir dizi istişare gerçekleştirilmişti. Bununla beraber, söz konusu istişarelere kimlerin katıldığına ya da bu toplantıların ne kadar sürmesinin beklendiğine dair bir detay verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-turkiye-suriye-iran-disisleri-bakanlarinin-gorusmesi-icin-moskovada-istisareler-yapiliyor-1069111331.html

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