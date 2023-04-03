https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-turkiye-suriye-iran-disisleri-bakanlarinin-gorusmesi-icin-moskovada-istisareler-yapiliyor-1069111331.html

Rusya, Türkiye, İran, Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor

Rusya, Türkiye, İran, Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmelerinin hazırlıkları kapsamında Moskova’da bir dizi istişare gerçekleştirildiği... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:56+0300

2023-04-03T15:56+0300

2023-04-03T16:00+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, “Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmelerine hazırlık olarak Moskova’da bir dizi istişare gerçekleşiyor” denildi.Bununla beraber, söz konusu istişarelere kimlerin katıldığına ya da bu toplantıların ne kadar sürmesinin beklendiğine dair bir detay verilmedi.Daha önce, söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Moskova’da 3 Nisan’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının bir araya geleceğini belirtmişti.

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