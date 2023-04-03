https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-turkiye-suriye-iran-disisleri-bakanlarinin-gorusmesi-icin-moskovada-istisareler-yapiliyor-1069111331.html
Rusya, Türkiye, İran, Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor
Rusya, Türkiye, İran, Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor
Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmelerinin hazırlıkları kapsamında Moskova’da bir dizi istişare gerçekleştirildiği... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:56+0300
2023-04-03T15:56+0300
2023-04-03T16:00+0300
dünya
rusya
iran
türkiye
suriye
görüşme
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, “Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmelerine hazırlık olarak Moskova’da bir dizi istişare gerçekleşiyor” denildi.Bununla beraber, söz konusu istişarelere kimlerin katıldığına ya da bu toplantıların ne kadar sürmesinin beklendiğine dair bir detay verilmedi.Daha önce, söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Moskova’da 3 Nisan’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının bir araya geleceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
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rusya, iran, türkiye, suriye, görüşme, ortadoğu
rusya, iran, türkiye, suriye, görüşme, ortadoğu
Rusya, Türkiye, İran, Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi için Moskova'da istişareler yapılıyor
15:56 03.04.2023 (güncellendi: 16:00 03.04.2023) Abone ol
Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmelerinin hazırlıkları kapsamında Moskova’da bir dizi istişare gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, “Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmelerine hazırlık olarak Moskova’da bir dizi istişare gerçekleşiyor” denildi.
Bununla beraber, söz konusu istişarelere kimlerin katıldığına ya da bu toplantıların ne kadar sürmesinin beklendiğine dair bir detay verilmedi.
Daha önce, söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Moskova’da 3 Nisan’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının bir araya geleceğini belirtmişti.