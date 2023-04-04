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https://sputniknews.com.tr/20230404/rus-uzman-finlandiya-coktandir-natoya-entegre-edildi-simdi-sadece-yasal-garantiler-alacak-1069184154.html
Rus uzman: Finlandiya çoktandır NATO’ya entegre edildi, şimdi sadece yasal garantiler alacak
Rus uzman: Finlandiya çoktandır NATO’ya entegre edildi, şimdi sadece yasal garantiler alacak
Rus uzman Lipunov, Finlandiya’nın uzun süredir NATO’nun askeri altyapısına entegre olduğu, sadece üyeliğinin resmiyete dökülmesiyle Kuzey Atlantik... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:27+0300
2023-04-04T22:27+0300
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rusya
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Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Stratejik Kalkınma Bölümü analiz uzmanı Nikita Lipunov, Sputnik’e verdiği demeçte “Değişen en önemli şey, toplu savunmayla ilgili 5. maddenin etkisi. Finlandiya’ya yapılan saldırı, tüm bloğa saldırı olarak kabul edilecek. Yasal sınırlar elde ediyorlar, oysa askeri ve teknik açıdan zaten derinden entegre olmuşlardı. NATO ile sınırımız neredeyse iki kata çıkıyor” ifadelerini kullandı.Finlandiya’nın ittifaka katılmasıyla ABD’nin Norveç’teki hava üsleri gibi Finlandiya’nın da askeri altyapısına tam erişime sahip olacağını dile getiren Rus uzman, ABD’nin Finlandiya’daki askeri tesisleri doğrudan kullanabileceğini söyledi.Finlandiya’nın ittifaka katılmasıyla ABD’nin, Norveç’teki hava üsleri gibi Finlandiya’nın da askeri altyapısına tam erişime sahip olacağını dile getiren Rus uzman, ABD’nin Finlandiya’daki askeri tesisleri doğrudan kullanabileceğini söyledi.Lipunov, “Baltık Denizi artık neredeyse NATO’nun iç denizi haline geliyor. İsveç meselesi devam ediyor ama bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Rusya için Finlandiya’nın NATO'ya katılımı İsveç’ten daha hassas bir mesele, çünkü Finlandiya’yla ortak sınıra sahibiz” dedi.Finlandiya’nın herhangi bir kısıtlama, bir şart veya bir istisna olmadan NATO’ya alındığını, yani tüm yükümlülükleri üstlendiğini kaydeden uzman, bunun, Finlandiya topraklarına nükleer silah yerleştirilebileceği anlamına geldiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Gerçi Finlandiya topraklarına nükleer silahların yerleştirilmesi riski varsa da son derece küçük. İttifak son aylarda bu yönde temkinli bir politika izliyor. Bu yüzden oraya nükleer silahların, hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesini beklemiyorum. Ama ABD ve diğer müttefiklerle yakın işbirliğini bekliyorum. Belki de öncü varlığın genişletilmesi programı kapsamında yakın gelecekte NATO’nun bir askeri birliği oraya yerleştirilebilir. Daha önce Baltık ülkelere biner kişilik birliklerin yerleştirildiği gibi.”
https://sputniknews.com.tr/20230404/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-isvecin-natoya-uyelik-sureci-cikmaza-girmis-degil-1069181261.html
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finlandiya, nato, rusya

Rus uzman: Finlandiya çoktandır NATO’ya entegre edildi, şimdi sadece yasal garantiler alacak

22:27 04.04.2023
© AFP 2023 / JOHANNA GERONFinlandiya- NATO
Finlandiya- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / JOHANNA GERON
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Rus uzman Lipunov, Finlandiya’nın uzun süredir NATO’nun askeri altyapısına entegre olduğu, sadece üyeliğinin resmiyete dökülmesiyle Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. Maddesi kapsamında yasal garantiler alacağı değerlendirmesini yaptı.
Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Stratejik Kalkınma Bölümü analiz uzmanı Nikita Lipunov, Sputnik’e verdiği demeçte “Değişen en önemli şey, toplu savunmayla ilgili 5. maddenin etkisi. Finlandiya’ya yapılan saldırı, tüm bloğa saldırı olarak kabul edilecek. Yasal sınırlar elde ediyorlar, oysa askeri ve teknik açıdan zaten derinden entegre olmuşlardı. NATO ile sınırımız neredeyse iki kata çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Finlandiya’nın ittifaka katılmasıyla ABD’nin Norveç’teki hava üsleri gibi Finlandiya’nın da askeri altyapısına tam erişime sahip olacağını dile getiren Rus uzman, ABD’nin Finlandiya’daki askeri tesisleri doğrudan kullanabileceğini söyledi.
Finlandiya’nın ittifaka katılmasıyla ABD’nin, Norveç’teki hava üsleri gibi Finlandiya’nın da askeri altyapısına tam erişime sahip olacağını dile getiren Rus uzman, ABD’nin Finlandiya’daki askeri tesisleri doğrudan kullanabileceğini söyledi.
Lipunov, “Baltık Denizi artık neredeyse NATO’nun iç denizi haline geliyor. İsveç meselesi devam ediyor ama bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Rusya için Finlandiya’nın NATO'ya katılımı İsveç’ten daha hassas bir mesele, çünkü Finlandiya’yla ortak sınıra sahibiz” dedi.
Finlandiya’nın herhangi bir kısıtlama, bir şart veya bir istisna olmadan NATO’ya alındığını, yani tüm yükümlülükleri üstlendiğini kaydeden uzman, bunun, Finlandiya topraklarına nükleer silah yerleştirilebileceği anlamına geldiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Gerçi Finlandiya topraklarına nükleer silahların yerleştirilmesi riski varsa da son derece küçük. İttifak son aylarda bu yönde temkinli bir politika izliyor. Bu yüzden oraya nükleer silahların, hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesini beklemiyorum. Ama ABD ve diğer müttefiklerle yakın işbirliğini bekliyorum. Belki de öncü varlığın genişletilmesi programı kapsamında yakın gelecekte NATO’nun bir askeri birliği oraya yerleştirilebilir. Daha önce Baltık ülkelere biner kişilik birliklerin yerleştirildiği gibi.”
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