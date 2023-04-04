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https://sputniknews.com.tr/20230404/rus-askeri-blog-yazarini-olduren-bombayi-tasiyan-trepovaya-resmen-suclama-yoneltildi-1069171721.html
Rus askeri blog yazarını öldüren bombayı taşıyan Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi
Rus askeri blog yazarını öldüren bombayı taşıyan Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T17:15+0300
2023-04-04T17:25+0300
saldırı
dünya
rusya
vladlen tatarskiy
bombalı saldırı
ölüm
tutuklama
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Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüne neden olan saldırının baş şüphelisi Trepova’ya yürütülen terör soruşturmasında suçlama yöneltildi. Darya Trepova’ya, ‘bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi, bir insanın ölümüne sebep olma ve yasadışı biçimde patlayıcı taşıma’ maddeleri üstünden suçlama yöneltildiği belirtildi.Rus soruşturmacılar ayrıca, mahkemeden Trepova’nın tutuklanmasını istedi.Gerçek ismi Maksim Fomin olan Tatarskiy, Petersburg’daki bir kafede pazar günü düzenlenen etkinlik sırasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybetmişti. Patlamaya, Trepova’nın Tatarskiy’e verdiği heykelin içine gizlenmiş bombanın neden olduğu belirlendi.Soruşturmacılar, izlenen güvenlik kamerası kayıtları üstünden Tatarskiy’e bombalı heykeli veren kişinin Trepova olduğunu belirlediklerini açıklamıştı. Trepova, daha önce hakkında verilen geçici tutuklama kararı nedeniyle şu an hapishanede tutuluyor.Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Bu arada, bombalı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Trepova'nın Tatarskiy'e bir heykel hediye ettiği ve Tatarskiy'nin de heykeli incelediği sırada patlamanın meydana geldiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html
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saldırı, rusya, vladlen tatarskiy, bombalı saldırı, ölüm, tutuklama
saldırı, rusya, vladlen tatarskiy, bombalı saldırı, ölüm, tutuklama

Rus askeri blog yazarını öldüren bombayı taşıyan Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi

17:15 04.04.2023 (güncellendi: 17:25 04.04.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi.
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Sputnik
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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi.
Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüne neden olan saldırının baş şüphelisi Trepova’ya yürütülen terör soruşturmasında suçlama yöneltildi. Darya Trepova’ya, ‘bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi, bir insanın ölümüne sebep olma ve yasadışı biçimde patlayıcı taşıma’ maddeleri üstünden suçlama yöneltildiği belirtildi.
Rus soruşturmacılar ayrıca, mahkemeden Trepova’nın tutuklanmasını istedi.
Gerçek ismi Maksim Fomin olan Tatarskiy, Petersburg’daki bir kafede pazar günü düzenlenen etkinlik sırasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybetmişti. Patlamaya, Trepova’nın Tatarskiy’e verdiği heykelin içine gizlenmiş bombanın neden olduğu belirlendi.
Soruşturmacılar, izlenen güvenlik kamerası kayıtları üstünden Tatarskiy’e bombalı heykeli veren kişinin Trepova olduğunu belirlediklerini açıklamıştı.
Trepova, daha önce hakkında verilen geçici tutuklama kararı nedeniyle şu an hapishanede tutuluyor.

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, bombalı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntüde, Trepova'nın Tatarskiy'e bir heykel hediye ettiği ve Tatarskiy'nin de heykeli incelediği sırada patlamanın meydana geldiği görülüyor.
Vladlen Tatarskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi
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