https://sputniknews.com.tr/20230404/rus-askeri-blog-yazarini-olduren-bombayi-tasiyan-trepovaya-resmen-suclama-yoneltildi-1069171721.html

Rus askeri blog yazarını öldüren bombayı taşıyan Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi

Rus askeri blog yazarını öldüren bombayı taşıyan Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T17:15+0300

2023-04-04T17:15+0300

2023-04-04T17:25+0300

saldırı

dünya

rusya

vladlen tatarskiy

bombalı saldırı

ölüm

tutuklama

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Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüne neden olan saldırının baş şüphelisi Trepova’ya yürütülen terör soruşturmasında suçlama yöneltildi. Darya Trepova’ya, ‘bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi, bir insanın ölümüne sebep olma ve yasadışı biçimde patlayıcı taşıma’ maddeleri üstünden suçlama yöneltildiği belirtildi.Rus soruşturmacılar ayrıca, mahkemeden Trepova’nın tutuklanmasını istedi.Gerçek ismi Maksim Fomin olan Tatarskiy, Petersburg’daki bir kafede pazar günü düzenlenen etkinlik sırasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybetmişti. Patlamaya, Trepova’nın Tatarskiy’e verdiği heykelin içine gizlenmiş bombanın neden olduğu belirlendi.Soruşturmacılar, izlenen güvenlik kamerası kayıtları üstünden Tatarskiy’e bombalı heykeli veren kişinin Trepova olduğunu belirlediklerini açıklamıştı. Trepova, daha önce hakkında verilen geçici tutuklama kararı nedeniyle şu an hapishanede tutuluyor.Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Bu arada, bombalı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Trepova'nın Tatarskiy'e bir heykel hediye ettiği ve Tatarskiy'nin de heykeli incelediği sırada patlamanın meydana geldiği görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html

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saldırı, rusya, vladlen tatarskiy, bombalı saldırı, ölüm, tutuklama