Rus arama kurtarma ekibi: Herkes deprem trajedisini atlatmak için seferber oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/rus-arama-kurtarma-ekibi-herkes-deprem-trajedisini-atlatmak-icin-seferber-oldu-1069162251.html
Rus arama kurtarma ekibi: Herkes deprem trajedisini atlatmak için seferber oldu
Rus arama kurtarma ekibi: Herkes deprem trajedisini atlatmak için seferber oldu
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'deki çalışmalara katılan Rus arama kurtarma ekibi, insanların seferber olduğunu ve trajediyi... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:51+0300
2023-04-04T14:51+0300
arama kurtarma
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
seferberlik
rusya
köpek
tercüman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069162824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02f9f9d77c2dd4c9eeff0c2516d9a5ae.jpg
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderen ülkelerden biri de Rusya oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 150 kişilik arama kurtarma ve tıbbi yardım ekibi ile sahra hastanesi Türkiye’ye ulaştırıldı. Rus arama kurtarma ekibine özel eğitimli 7 de köpek eşlik etti.Yoğun olarak faaliyetlerini Kahramanmaraş'ta sürdüren ekip, deneyimlerini ve gözlemlerini anlattı."Yerel servisler ile iyi bir etkileşim organize edildi"Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Devlet Merkezi Hava Aracı Kurtarma Ekibi'nin (CENTROSPAS) yöneticisi Aleksandr Kresan, depremlerin ardından Adana'ya ulaştıklarını, daha sonra Kahramanmaraş’a geçerek ivedilikle çalışmalara başladıklarını söyledi.Kresan, Türk kurumlarıyla hızlı şekilde organize olduklarını belirterek, "İlk günden beri yerel servisler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çok iyi bir etkileşim organize edildi. Bu, ilgimizi çekti. Tüm sorunlarımız anında çözüldü. Böylece yerinde çalışmalara hemen başladık" dedi.Dil konusunda hiç sorun yaşamadıklarını söyleyen Kresan, Rusça ve Türkçeyi iyi seviyede bilen gönüllülerin yanlarından hiç ayrılmadığını ve ekiple birlikte çalıştıklarını anlattı.Kresan, her koşulda çalışmalar için gerekli ekipmana sahip olduklarını dile getirerek, "Bu süreçte 6 kişi kurtardık. Maalesef 100’den fazla kişinin de cansız bedenine ulaştık ve akrabalarına teslim ettik" diye konuştu.Bir kişinin depremlerden 6 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldığını anlatan Kresan, "Bu şahsın etrafında yaşananlara inanamadığını gördük. Bu kişiyi kurtardıktan sonra hastanede de ziyaret ettik ve hayatında az da olsa yer edinmeye çalıştık. Bu kişi Tanrı'nın yardımıyla hayatta kaldı, ona sağlıklı bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.Kresan, Türk, Belarus, Kırgız ve Kazak ekiplerle birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek, "Her kurtardığımız can sadece Rusların değil, bu korkunç trajedide yer alan herkesin zaferidir" değerlendirmesinde bulundu.Kahramanmaraş'ta kurdukları sahra hastanesinin gece gündüz çalıştığına işaret eden Kresan, bu süreçte hastanede 800’ü aşkın kişiye hizmet verildiğini söyledi.Kresan, depremlerin yol açtığı yıkımın boyutunun kendilerini şoka uğrattığını belirterek, "Kentteki olanları gördüğümüzde doğal afetin büyük acı yarattığını anladık. Bu, bir saat içinde dindirilecek bir acı değildi. Bu afet, insanları evsiz, yemeksiz ve soğuk hava koşullarında bıraktı. En önemlisi, bu süreçte yağmacılığa izin verilmedi ve hiç kimse rahatsız olmadı. İnsanların tüm gücüyle seferber olduğunu ve yaşanan trajediyi atlatmak için elinden geleni yaptığını gördük" ifadelerini kullandı."Türk halkı, Rus ekibini sıcak karşıladı"Kresan, Türk halkının Rus ekibini sıcak karşıladığını ve sürekli yardımcı olduğunu belirterek, "Bu insanlar çok nazik. Birbirimize çok yakın olduğumuzu hissettik. Yardım etmedikleri bir an bile yok. Her kent sakini bize destek vermeye çalıştı, su verdi, çalışmalar esnasında ağır malzemelerin taşınmasında yardımcı oldu" dedi.Türkler ile Rusların her anlamda iki dost halk olduğunu vurgulayan Kresan, şu ifadeleri kullandı:İnsanlar, felaketin üstesinden gelebilmek için seferber olmuştu"Rusya'da 1992'de kurulan CENTROSPAS'ta görevli sağlık uzmanı Anton Knyazev de Kahramanmaraş’ta oluşturdukları sahra hastanesinde depremzedeler için gerekli desteği sağladıklarını söyledi.Her ailede kayıpların yaşandığını ve bu nedenle depremzedelerin her şeyden önce psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu anlatan Knyazev, "Çok sayıda yaralı çocuk vardı. Gece gündüz hastanemize çocuklar getiriliyordu. Bir aylık çocuklar da getirildi. Çocuklara gerekli yardım verildi" dedi.Rus ekibi ile yerel sağlık merkezleri ve acil servis arasında oldukça iyi etkileşim kurulduğunu belirten Knyazev, Türk halkı tarafından sıcak karşılandıklarını dile getirdi.Knyazev, "Yemek veriliyordu. Her zaman yardım teklif ediliyordu. Çok gönüllü vardı. Tercümanlar aracılığıyla dil sorununu da aştık. İnsanlar, felaketin üstesinden gelebilmek ve depremlerin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmak için seferber olmuştu" değerlendirmesinde bulundu.Doktor Knyazev, Türk halkının refah içinde yaşaması ve bu acının üstesinden gelmesi dileğinde bulundu.'Köpeklerden 5’i hayatta kalanları, 2’si ise cenazeleri aradı'Depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Rus Kinoloji Grubu'nun başındaki İlya Zaslavskiy de arama kurtarma operasyonunda 7 köpeğin yer aldığını belirterek, "Köpeklerden 5’i hayatta kalanları, 2’si ise cenazeleri aradı" dedi.Köpeklerin özel eğitimli olduğuna dikkati çeken Zaslavskiy, "Köpekler, koku alma duyusunu kullanıyor. Dolayısıyla yıkımlarda aldığı kokunun nerede çıktığını gösteriyor, buna dair sinyal veriyor. Sonra da hangi yönde çalışacağımızı belirliyoruz. Arama çalışmaları esnasında köpeklerimiz, hayatta kalan 8 kişi, yaklaşık 60 da cansız beden buldu" diye konuştu.1999’de meydana gelen Gölcük depremi sonrasında da Rusya’dan Türkiye’ye arama kurtarma ekibinin gönderildiğini anlatan Zaslavskiy, bu ekipte kendisinin de yer aldığını söyledi.Zaslavskiy, depremlerin büyük insani kayıplara ve yıkımlara yol açtığına dikkati çekerek, "Türk halkına bunu bir kez daha yaşamamasını, herkesin hayatta sağlıklı olmasını, yaralılara acil şifalar ve güç diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-arama-kurtarma-ekibi-ulkesine-dondu-1067059335.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069162824_115:0:767:489_1920x0_80_0_0_b8fc44331748e9404cdadbfbc617784f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arama kurtarma, seferberlik, rusya, köpek, tercüman
arama kurtarma, seferberlik, rusya, köpek, tercüman

Rus arama kurtarma ekibi: Herkes deprem trajedisini atlatmak için seferber oldu

14:51 04.04.2023
© AARus arama kurtarma ekibi
Rus arama kurtarma ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
Abone olTelegram
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'deki çalışmalara katılan Rus arama kurtarma ekibi, insanların seferber olduğunu ve trajediyi atlatmak için ellerinden geleni yaptığını gördüklerini söyledi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderen ülkelerden biri de Rusya oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 150 kişilik arama kurtarma ve tıbbi yardım ekibi ile sahra hastanesi Türkiye’ye ulaştırıldı. Rus arama kurtarma ekibine özel eğitimli 7 de köpek eşlik etti.
Yoğun olarak faaliyetlerini Kahramanmaraş'ta sürdüren ekip, deneyimlerini ve gözlemlerini anlattı.

"Yerel servisler ile iyi bir etkileşim organize edildi"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Devlet Merkezi Hava Aracı Kurtarma Ekibi'nin (CENTROSPAS) yöneticisi Aleksandr Kresan, depremlerin ardından Adana'ya ulaştıklarını, daha sonra Kahramanmaraş’a geçerek ivedilikle çalışmalara başladıklarını söyledi.
Kresan, Türk kurumlarıyla hızlı şekilde organize olduklarını belirterek, "İlk günden beri yerel servisler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çok iyi bir etkileşim organize edildi. Bu, ilgimizi çekti. Tüm sorunlarımız anında çözüldü. Böylece yerinde çalışmalara hemen başladık" dedi.
Dil konusunda hiç sorun yaşamadıklarını söyleyen Kresan, Rusça ve Türkçeyi iyi seviyede bilen gönüllülerin yanlarından hiç ayrılmadığını ve ekiple birlikte çalıştıklarını anlattı.
Kresan, her koşulda çalışmalar için gerekli ekipmana sahip olduklarını dile getirerek, "Bu süreçte 6 kişi kurtardık. Maalesef 100’den fazla kişinin de cansız bedenine ulaştık ve akrabalarına teslim ettik" diye konuştu.
Bir kişinin depremlerden 6 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldığını anlatan Kresan, "Bu şahsın etrafında yaşananlara inanamadığını gördük. Bu kişiyi kurtardıktan sonra hastanede de ziyaret ettik ve hayatında az da olsa yer edinmeye çalıştık. Bu kişi Tanrı'nın yardımıyla hayatta kaldı, ona sağlıklı bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kresan, Türk, Belarus, Kırgız ve Kazak ekiplerle birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek, "Her kurtardığımız can sadece Rusların değil, bu korkunç trajedide yer alan herkesin zaferidir" değerlendirmesinde bulundu.
Kahramanmaraş'ta kurdukları sahra hastanesinin gece gündüz çalıştığına işaret eden Kresan, bu süreçte hastanede 800’ü aşkın kişiye hizmet verildiğini söyledi.
Kresan, depremlerin yol açtığı yıkımın boyutunun kendilerini şoka uğrattığını belirterek, "Kentteki olanları gördüğümüzde doğal afetin büyük acı yarattığını anladık. Bu, bir saat içinde dindirilecek bir acı değildi. Bu afet, insanları evsiz, yemeksiz ve soğuk hava koşullarında bıraktı. En önemlisi, bu süreçte yağmacılığa izin verilmedi ve hiç kimse rahatsız olmadı. İnsanların tüm gücüyle seferber olduğunu ve yaşanan trajediyi atlatmak için elinden geleni yaptığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Türk halkı, Rus ekibini sıcak karşıladı"

Kresan, Türk halkının Rus ekibini sıcak karşıladığını ve sürekli yardımcı olduğunu belirterek, "Bu insanlar çok nazik. Birbirimize çok yakın olduğumuzu hissettik. Yardım etmedikleri bir an bile yok. Her kent sakini bize destek vermeye çalıştı, su verdi, çalışmalar esnasında ağır malzemelerin taşınmasında yardımcı oldu" dedi.
Türkler ile Rusların her anlamda iki dost halk olduğunu vurgulayan Kresan, şu ifadeleri kullandı:
"Yüzyıllarca birbirimize karşılıklı anlayış sergiledik ancak bu şekilde Türk ve Rus halkı kendisini güvende hissedebildi. Böyle bir etkileşim, birbirimize yakın olmayı ve barışı sağlıyor. Türkiye’nin depremlerin oluşturduğu sorunları hızla çözmesini diliyorum. Bunu da Türkiye’nin yapacağından eminim çünkü Türkler çalışkandırlar. Bunu en kısa zamandan başarabileceklerine inanıyorum."

İnsanlar, felaketin üstesinden gelebilmek için seferber olmuştu"

Rusya'da 1992'de kurulan CENTROSPAS'ta görevli sağlık uzmanı Anton Knyazev de Kahramanmaraş’ta oluşturdukları sahra hastanesinde depremzedeler için gerekli desteği sağladıklarını söyledi.
Her ailede kayıpların yaşandığını ve bu nedenle depremzedelerin her şeyden önce psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu anlatan Knyazev, "Çok sayıda yaralı çocuk vardı. Gece gündüz hastanemize çocuklar getiriliyordu. Bir aylık çocuklar da getirildi. Çocuklara gerekli yardım verildi" dedi.
Rus ekibi ile yerel sağlık merkezleri ve acil servis arasında oldukça iyi etkileşim kurulduğunu belirten Knyazev, Türk halkı tarafından sıcak karşılandıklarını dile getirdi.
Knyazev, "Yemek veriliyordu. Her zaman yardım teklif ediliyordu. Çok gönüllü vardı. Tercümanlar aracılığıyla dil sorununu da aştık. İnsanlar, felaketin üstesinden gelebilmek ve depremlerin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmak için seferber olmuştu" değerlendirmesinde bulundu.
Doktor Knyazev, Türk halkının refah içinde yaşaması ve bu acının üstesinden gelmesi dileğinde bulundu.

'Köpeklerden 5’i hayatta kalanları, 2’si ise cenazeleri aradı'

Depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Rus Kinoloji Grubu'nun başındaki İlya Zaslavskiy de arama kurtarma operasyonunda 7 köpeğin yer aldığını belirterek, "Köpeklerden 5’i hayatta kalanları, 2’si ise cenazeleri aradı" dedi.
Köpeklerin özel eğitimli olduğuna dikkati çeken Zaslavskiy, "Köpekler, koku alma duyusunu kullanıyor. Dolayısıyla yıkımlarda aldığı kokunun nerede çıktığını gösteriyor, buna dair sinyal veriyor. Sonra da hangi yönde çalışacağımızı belirliyoruz. Arama çalışmaları esnasında köpeklerimiz, hayatta kalan 8 kişi, yaklaşık 60 da cansız beden buldu" diye konuştu.
1999’de meydana gelen Gölcük depremi sonrasında da Rusya’dan Türkiye’ye arama kurtarma ekibinin gönderildiğini anlatan Zaslavskiy, bu ekipte kendisinin de yer aldığını söyledi.
Zaslavskiy, depremlerin büyük insani kayıplara ve yıkımlara yol açtığına dikkati çekerek, "Türk halkına bunu bir kez daha yaşamamasını, herkesin hayatta sağlıklı olmasını, yaralılara acil şifalar ve güç diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
15 Şubat, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала