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https://sputniknews.com.tr/20230404/profesor-esin-davutoglu-senolu-dana-dili-ile-tehdit-eden-saniga-5-yil-6-ay-hapis-cezasi-1069178461.html
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisi önüne 'dana dili' bırakarak... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T20:02+0300
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türkiye
esin davutoğlu şenol
dana
dil
dava
karar
mustafa yücel
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği belirtilen sanık Mustafa Yücel'in yargılandığı davada karar açıklandı.Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yücel tutuklu olduğu Eskişehir'den video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.Önceki celse hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Yücel, savunma yapmak için söz aldı.İddianamede, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştığı, muayenehanedeki çalışanlara "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin" dediği, aynı gün ayrıca muayenehanenin girişine dana dili bıraktığı belirtilen sanık Yücel, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.'İddia edildiği gibi poşetlerin içinde dana dili yoktu'Yücel, sakatatla birini tehdit etmesinin mümkün olmayacağını savundu.Müşteki Şenol ile aralarında husumet olmadığını belirten sanık, "Geçen yıl kliniğine gittiğimde görüşmedi. Kendisi ailem ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Mahkeme huzurunda özür diliyorum, ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı o kadar değerlidir. Bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği gibi poşetlerin içinde dana dili yoktu" iddiasında bulundu.Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme hakimi, kararını açıkladı.Buna göre sanık sanık Yücel, "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hükümle birlikte sanık Yücel, tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, "bulunduğu il sınırını terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220805/tbbden-esin-davutoglu-senola-destek-icisleri-ve-saglik-bakanligi-gormezden-gelmekten-vazgecmeli-1059556642.html
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esin davutoğlu şenol, dana, dil, dava, karar, mustafa yücel
esin davutoğlu şenol, dana, dil, dava, karar, mustafa yücel

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası

20:02 04.04.2023 (güncellendi: 20:12 04.04.2023)
© TwitterProf. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Twitter
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Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisi önüne 'dana dili' bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği belirtilen sanık Mustafa Yücel'in yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yücel tutuklu olduğu Eskişehir'den video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Önceki celse hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Yücel, savunma yapmak için söz aldı.
İddianamede, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştığı, muayenehanedeki çalışanlara "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin" dediği, aynı gün ayrıca muayenehanenin girişine dana dili bıraktığı belirtilen sanık Yücel, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

'İddia edildiği gibi poşetlerin içinde dana dili yoktu'

Yücel, sakatatla birini tehdit etmesinin mümkün olmayacağını savundu.
Müşteki Şenol ile aralarında husumet olmadığını belirten sanık, "Geçen yıl kliniğine gittiğimde görüşmedi. Kendisi ailem ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Mahkeme huzurunda özür diliyorum, ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı o kadar değerlidir. Bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği gibi poşetlerin içinde dana dili yoktu" iddiasında bulundu.
Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme hakimi, kararını açıkladı.
Buna göre sanık sanık Yücel, "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hükümle birlikte sanık Yücel, tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, "bulunduğu il sınırını terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
TBB'den Esin Davutoğlu Şenol’a destek: Kamu otoritesi bu saldırıları seyretmeye devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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TBB'den Esin Davutoğlu Şenol’a destek: 'İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görmezden gelmekten vazgeçmeli'
5 Ağustos 2022, 16:59
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