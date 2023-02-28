https://sputniknews.com.tr/20230228/davutoglu-senolu-dana-dili-ile-tehdit-eden-sanik-icin-yakalama-karari-1067608428.html
Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanık için yakalama kararı
Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanık için yakalama kararı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T16:22+0300
2023-02-28T16:22+0300
2023-02-28T16:22+0300
türkiye
esin davutoğlu şenol
tehdit
doktor
dava
profesör
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Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Mustafa Yücel'in katılmadığı duruşmada müşteki Şenol ve avukatı hazır bulundu.Mahkeme hakimi iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra müşteki Şenol'a söz verdi.Olayın iddianamede anlatıldığı gibi gerçekleştiğini belirten Şenol, "Bir bilim insanı, bir kadın olarak sırf mesleğimi yaptığım için bu şekilde tehdit edilmem beni oldukça üzüyor. Öldürülmekle tehdit edilmenin neden olduğu ruh halinin anlaşılması için mahkemeden empati kurmasını talep ediyorum." dedi.Müşteki Şenol, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.Beyanın ardından hakim, sanık Yücel'in adli kontrol hükümlerini 7 kez ihlal ettiğine ilişkin tespit tutanağı bulunduğunu, bu nedenle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.Müşteki Şenol'un davaya katılma talebini kabul eden hakim, davayı 4 Nisan'a erteledi.İddianamede neler var?İddianamede sanık Yücel'in, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştığı, muayenehanedeki çalışanlara "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin." dediği, aynı gün ayrıca muayenehanenin girişine dana dili bıraktığı belirtiliyor.Yücel'in "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 7 aya, "kişilerin huzurunu bozmak" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/tbbden-esin-davutoglu-senola-destek-icisleri-ve-saglik-bakanligi-gormezden-gelmekten-vazgecmeli-1059556642.html
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esin davutoğlu şenol, tehdit, doktor, dava, profesör
esin davutoğlu şenol, tehdit, doktor, dava, profesör
Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden sanık için yakalama kararı
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Mustafa Yücel'in katılmadığı duruşmada müşteki Şenol ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme hakimi iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra müşteki Şenol'a söz verdi.
Olayın iddianamede anlatıldığı gibi gerçekleştiğini belirten Şenol, "Bir bilim insanı, bir kadın olarak sırf mesleğimi yaptığım için bu şekilde tehdit edilmem beni oldukça üzüyor. Öldürülmekle tehdit edilmenin neden olduğu ruh halinin anlaşılması için mahkemeden empati kurmasını talep ediyorum." dedi.
Müşteki Şenol, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.
Beyanın ardından hakim, sanık Yücel'in adli kontrol hükümlerini 7 kez ihlal ettiğine ilişkin tespit tutanağı bulunduğunu, bu nedenle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.
Müşteki Şenol'un davaya katılma talebini kabul eden hakim, davayı 4 Nisan'a erteledi.
İddianamede neler var?
İddianamede sanık Yücel'in, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştığı, muayenehanedeki çalışanlara "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin." dediği, aynı gün ayrıca muayenehanenin girişine dana dili bıraktığı belirtiliyor.
Yücel'in "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 7 aya, "kişilerin huzurunu bozmak" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.