Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil

“Deprem gündemi çözüm bulununcaya kadar gündemi terk etmeyecek, terk etmemeli. Deprem tartışmaları yaparken bilim insanları olarak bu aşamadan sonra ben deprem fay tartışmasının yapılmasını doğru bulmuyorum. Deprem nerede nasıl olacak. Bu tartışmalar bilimin konusu. Bunu yapmak isteyenler bilim ortamında yapabilirler. Bunun kamuoyunu yanıltmak ve tereddütte düşürmek dışında anlamı yok. Deprem bu yönüyle tartışılmamalı derken bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. O da Türkiye genelinde bir deprem ülkesidir. Ülkemizde herhangi bir yerde zamanda deprem olabilir. Olduğu zaman da on binlerce insanımızı bir an da kaybedebiliriz. Halkın korkusunu anlayabiliyorum. Deprem 5 değil 15 sene sonra olacak desek ‘oh be tamam mı’ diyeceğiz. 15 sene sonra yaşayan insanlar milletin evlatları olmayacak mı? Bu gerçeği kabul ettikten sonra bu bölge coğrafyasında deprem 13 milyon sene mekanizması oluştu. Daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremi durduramayacağımıza fayları engelleyemeyeceğimize göre yapacağımız tek şey deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak. Türkiye’nin depremden kurultumasının tek yolu yerleşim alanlarını dirençli hale getirmek”