https://sputniknews.com.tr/20230404/prof-dr-gorur-maalesef-mikro-bolgeleme-kilavuzu-istanbul-haric-hicbir-yerde-mevcut-degil-1069150130.html
Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil
Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Görür vali ve belediye başkanı... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:30+0300
2023-04-04T12:30+0300
2023-04-04T12:30+0300
türkiye
naci görür
tbmm
deprem
vali
belediye başkanı
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü dinledi. Görür depremin nerede ve nasıl gerçekleşeceğine yönelik bilimsel tartışmaların yapılması gerektiğini belirtti.Görür deprem komisyonunda şu bilgileri verdi:'Kenti yönetenler eğitilmeli'Kenti yönetenlerin, deprem ve afet yönetimi konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Görürü “Bir valinin, bir belediye başkanının deprem ile ilgili bilgi birikimi tecrübesi olmayabilir. Afet yönetimi bilmeyebilir. Halbuki kent depremden en fazla etkilenecek olan topluluk yöneticisinin de ona göre o işe ait birikimi olmalı. Yöneticiler atanmadan önce eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmelidir. Bu temel bilgileri bilmeleri zorunludur. Yönetim bu işi yaparken elinde bir mikro bölgeleme kılavuzu olması gerekir. Malesef biz de İstanbul hariç hiçbir yerde bu çalışma mevcut değil. Yapıyoruz denilenlerin çoğu masa başı dosya oluyor. Bir bölgeyi imara açacaksanız mikro bölgeleme olursa orayı imara açarsanız şu olur, açmazsanız şu olur der. Belediye başkanının bunu bilmesi lazım. Ben mekansal büyüyeceğim diyerek kenti o tarafa büyütmez. Van’da heyelan kitlesi üzerine bazı bölgelerin kurulduğunu gördüm. Hocam biz durdurduk dediler ama binalar yapılmış lüks lüks. Kent yönetimi önemli. Bunu yasalar amirler yönetecektir ama asıl patron kent yönetiminde doğa olacaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/ibbden-istanbul-icin-7-maddelik-deprem-eylem-plani-1069065425.html
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Osman Nuri Cerit
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naci görür, tbmm, deprem, vali, belediye başkanı
naci görür, tbmm, deprem, vali, belediye başkanı
Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Görür vali ve belediye başkanı gibi isimlerin deprem yönetimine ilişkin eğitilmesi gerektiğini söyledi.
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü dinledi. Görür depremin nerede ve nasıl gerçekleşeceğine yönelik bilimsel tartışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Görür deprem komisyonunda şu bilgileri verdi:
“Deprem gündemi çözüm bulununcaya kadar gündemi terk etmeyecek, terk etmemeli. Deprem tartışmaları yaparken bilim insanları olarak bu aşamadan sonra ben deprem fay tartışmasının yapılmasını doğru bulmuyorum. Deprem nerede nasıl olacak. Bu tartışmalar bilimin konusu. Bunu yapmak isteyenler bilim ortamında yapabilirler. Bunun kamuoyunu yanıltmak ve tereddütte düşürmek dışında anlamı yok. Deprem bu yönüyle tartışılmamalı derken bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. O da Türkiye genelinde bir deprem ülkesidir. Ülkemizde herhangi bir yerde zamanda deprem olabilir. Olduğu zaman da on binlerce insanımızı bir an da kaybedebiliriz. Halkın korkusunu anlayabiliyorum. Deprem 5 değil 15 sene sonra olacak desek ‘oh be tamam mı’ diyeceğiz. 15 sene sonra yaşayan insanlar milletin evlatları olmayacak mı? Bu gerçeği kabul ettikten sonra bu bölge coğrafyasında deprem 13 milyon sene mekanizması oluştu. Daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremi durduramayacağımıza fayları engelleyemeyeceğimize göre yapacağımız tek şey deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak. Türkiye’nin depremden kurultumasının tek yolu yerleşim alanlarını dirençli hale getirmek”
'Kenti yönetenler eğitilmeli'
Kenti yönetenlerin, deprem ve afet yönetimi konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Görürü “Bir valinin, bir belediye başkanının deprem ile ilgili bilgi birikimi tecrübesi olmayabilir. Afet yönetimi bilmeyebilir. Halbuki kent depremden en fazla etkilenecek olan topluluk yöneticisinin de ona göre o işe ait birikimi olmalı. Yöneticiler atanmadan önce eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmelidir. Bu temel bilgileri bilmeleri zorunludur. Yönetim bu işi yaparken elinde bir mikro bölgeleme kılavuzu olması gerekir. Malesef biz de İstanbul hariç hiçbir yerde bu çalışma mevcut değil. Yapıyoruz denilenlerin çoğu masa başı dosya oluyor. Bir bölgeyi imara açacaksanız mikro bölgeleme olursa orayı imara açarsanız şu olur, açmazsanız şu olur der. Belediye başkanının bunu bilmesi lazım. Ben mekansal büyüyeceğim diyerek kenti o tarafa büyütmez. Van’da heyelan kitlesi üzerine bazı bölgelerin kurulduğunu gördüm. Hocam biz durdurduk dediler ama binalar yapılmış lüks lüks. Kent yönetimi önemli. Bunu yasalar amirler yönetecektir ama asıl patron kent yönetiminde doğa olacaktır” ifadelerini kullandı.