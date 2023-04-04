https://sputniknews.com.tr/20230404/prof-dr-gorur-maalesef-mikro-bolgeleme-kilavuzu-istanbul-haric-hicbir-yerde-mevcut-degil-1069150130.html

Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil

Prof. Dr. Görür: Maalesef mikro bölgeleme kılavuzu İstanbul hariç hiçbir yerde mevcut değil

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Görür vali ve belediye başkanı... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T12:30+0300

2023-04-04T12:30+0300

2023-04-04T12:30+0300

türkiye

naci görür

tbmm

deprem

vali

belediye başkanı

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü dinledi. Görür depremin nerede ve nasıl gerçekleşeceğine yönelik bilimsel tartışmaların yapılması gerektiğini belirtti.Görür deprem komisyonunda şu bilgileri verdi:'Kenti yönetenler eğitilmeli'Kenti yönetenlerin, deprem ve afet yönetimi konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Görürü “Bir valinin, bir belediye başkanının deprem ile ilgili bilgi birikimi tecrübesi olmayabilir. Afet yönetimi bilmeyebilir. Halbuki kent depremden en fazla etkilenecek olan topluluk yöneticisinin de ona göre o işe ait birikimi olmalı. Yöneticiler atanmadan önce eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmelidir. Bu temel bilgileri bilmeleri zorunludur. Yönetim bu işi yaparken elinde bir mikro bölgeleme kılavuzu olması gerekir. Malesef biz de İstanbul hariç hiçbir yerde bu çalışma mevcut değil. Yapıyoruz denilenlerin çoğu masa başı dosya oluyor. Bir bölgeyi imara açacaksanız mikro bölgeleme olursa orayı imara açarsanız şu olur, açmazsanız şu olur der. Belediye başkanının bunu bilmesi lazım. Ben mekansal büyüyeceğim diyerek kenti o tarafa büyütmez. Van’da heyelan kitlesi üzerine bazı bölgelerin kurulduğunu gördüm. Hocam biz durdurduk dediler ama binalar yapılmış lüks lüks. Kent yönetimi önemli. Bunu yasalar amirler yönetecektir ama asıl patron kent yönetiminde doğa olacaktır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/ibbden-istanbul-icin-7-maddelik-deprem-eylem-plani-1069065425.html

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naci görür, tbmm, deprem, vali, belediye başkanı