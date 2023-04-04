https://sputniknews.com.tr/20230404/nagehan-alci-kizilcik-serbeti-gibi-duyarli-bir-diziye-ceza-verildi-olacak-is-degil-1069142865.html

Nagehan Alçı: 'Kızılcık Şerbeti' gibi duyarlı bir diziye ceza verildi, olacak iş değil

Nagehan Alçı: 'Kızılcık Şerbeti' gibi duyarlı bir diziye ceza verildi, olacak iş değil

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi. Alçı, "Kadına şiddet ve... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T10:55+0300

2023-04-04T10:55+0300

2023-04-04T10:55+0300

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 'hem laikçi hem İslamcı kesime ciddi tenkitler yönelttiğini' söylediğini Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi.Alçı, "Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik… 'Kızılcık Şerbeti' gibi kadına şiddet konusunda bu derece duyarlı bir diziye cinsiyetçilik ve kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi. Olacak iş değil bu!" yorumunu yaptı.Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230312/rtukten-kizilcik-serbeti-dizisine-inceleme-1068161336.html

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türkiye, dizi, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadın hakları