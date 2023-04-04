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Nagehan Alçı: 'Kızılcık Şerbeti' gibi duyarlı bir diziye ceza verildi, olacak iş değil
Nagehan Alçı: 'Kızılcık Şerbeti' gibi duyarlı bir diziye ceza verildi, olacak iş değil
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi. Alçı, "Kadına şiddet ve... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:55+0300
2023-04-04T10:55+0300
yaşam
türkiye
dizi
rtük
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 'hem laikçi hem İslamcı kesime ciddi tenkitler yönelttiğini' söylediğini Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi.Alçı, "Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik… 'Kızılcık Şerbeti' gibi kadına şiddet konusunda bu derece duyarlı bir diziye cinsiyetçilik ve kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi. Olacak iş değil bu!" yorumunu yaptı.Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230312/rtukten-kizilcik-serbeti-dizisine-inceleme-1068161336.html
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türkiye, dizi, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadın hakları
türkiye, dizi, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadın hakları

Nagehan Alçı: 'Kızılcık Şerbeti' gibi duyarlı bir diziye ceza verildi, olacak iş değil

10:55 04.04.2023
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : YouTube
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi. Alçı, "Kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi. Olacak iş değil bu" dedi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 'hem laikçi hem İslamcı kesime ciddi tenkitler yönelttiğini' söylediğini Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi.
Alçı, "Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik… 'Kızılcık Şerbeti' gibi kadına şiddet konusunda bu derece duyarlı bir diziye cinsiyetçilik ve kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi. Olacak iş değil bu!" yorumunu yaptı.
Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
"Televizyonlar korkunç mafya övgüleriyle dolu dizilerden geçilmiyor. Mafyacı ve çeteci kriminal karakterler 'gerçek erkek' gibi gösteriliyor. Bu ilkel karakterler 'Kadınımdır, döverim de severim de' diyor, açıkça şiddet övülüyor ve sözde kadın kahramanlar bu dayakçı mafya erkeklere adeta tapıyor vs… RTÜK bunlara karşı tek bir ceza yazmadı… RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti' üzerinden Ciner Medya Grubu’nun bağımsız ve tarafsız duruşuna ayar çekmeye çalışıyorsa bu çabasında asla başarılı olamayacak. Türkiye, illa bir yere yaslanan medya grupları yüzünden korkunç bir kutuplaşma yaşıyor. Netice olarak ne ceza verilirse verilsin toplumun bu diziye ilgisi ve sevgisi bitmeyecek. Kadın örgütlerini, kadın hukukçuları, akademisyenleri ve baroları RTÜK'ün bu kararına karşı açılacak davaya katılmaya hatta bağımsız dava açmaya davet ediyorum."
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
YAŞAM
RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme
12 Mart, 22:55
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