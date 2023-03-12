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RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme
RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle inceleme... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T22:55+0300
2023-03-12T22:55+0300
yaşam
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
dizi
inceleme
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Show TV’de yayınlanan, başrollerini Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, ve Ceren Karakoç’un paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin son bölümü, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Ailesi tarafından istemediği bir erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki gösterdi.RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dizi hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230216/rtuk-hangi-demokratik-ulkede-yalan-iftira-karalama-haber-ve-ifade-ozgurlugu-olarak-kabul-edilir-1067137331.html
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türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, inceleme
türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, inceleme

RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme

22:55 12.03.2023
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle inceleme başlattıklarını duyurdu.
Show TV’de yayınlanan, başrollerini Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, ve Ceren Karakoç’un paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin son bölümü, izleyicilerin tepkisine neden oldu.
Ailesi tarafından istemediği bir erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki gösterdi.
RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dizi hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.
Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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