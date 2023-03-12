https://sputniknews.com.tr/20230312/rtukten-kizilcik-serbeti-dizisine-inceleme-1068161336.html

RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme

RTÜK’ten 'Kızılcık Şerbeti' dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle inceleme... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T22:55+0300

2023-03-12T22:55+0300

2023-03-12T22:55+0300

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

dizi

inceleme

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Show TV’de yayınlanan, başrollerini Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, ve Ceren Karakoç’un paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin son bölümü, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Ailesi tarafından istemediği bir erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki gösterdi.RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dizi hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230216/rtuk-hangi-demokratik-ulkede-yalan-iftira-karalama-haber-ve-ifade-ozgurlugu-olarak-kabul-edilir-1067137331.html

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türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, inceleme