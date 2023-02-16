https://sputniknews.com.tr/20230216/rtuk-hangi-demokratik-ulkede-yalan-iftira-karalama-haber-ve-ifade-ozgurlugu-olarak-kabul-edilir-1067137331.html

RTÜK: Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama ‘haber ve ifade özgürlüğü’ olarak kabul edilir

RTÜK: Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama ‘haber ve ifade özgürlüğü’ olarak kabul edilir

RTÜK'ten yayıncılık ihlallerine ilişkin yapılan açıklamada, "Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama 'haber ve ifade özgürlüğü' olarak kabul edilir... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T19:56+0300

2023-02-16T19:56+0300

2023-02-16T20:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

medya

yalan

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınlarının görmezden gelinemeyeceğini bildirdi.Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün haftalık olağan toplantısını yarın gerçekleştireceği belirtildi.Daha toplantı yapılmadan kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalar ve devamında planlı haberlerin dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki 6112 sayılı yasayı uygulamakla görevli Üst Kurulun vazifesini yapması bazılarınca engellenmeye ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Bazı çevreler, RTÜK izleme uzmanlarının yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği düşünülen yayınlarla ilgili hazırladığı raporları görmezden gelmemizi istemektedir." denildi.Görevi ne olursa olsun hiç kimsenin RTÜK'ten görevini yapmamasını talep edemeyeceği, hatta daha da ileri giderek bağımsız RTÜK'ü tehdit etmeye yeltenemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230215/rtuk-baskani-sahinden-turkiye-tek-yurek-ortak-yayini-icin-tesekkur-paylasimi-iyi-ki-varsiniz-1067089029.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), medya, yalan