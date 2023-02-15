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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/rtuk-baskani-sahinden-turkiye-tek-yurek-ortak-yayini-icin-tesekkur-paylasimi-iyi-ki-varsiniz-1067089029.html
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'
RTÜK Başkanı Şahin 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla ilgili "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ortak yayın
deprem
rtük
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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ortak yayın, deprem, rtük
ortak yayın, deprem, rtük

RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'

20:17 15.02.2023 (güncellendi: 20:23 15.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli depremler
Kahramanmaraş merkezli depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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RTÜK Başkanı Şahin 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla ilgili "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. İyi ki varsınız" paylaşımında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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