https://sputniknews.com.tr/20230215/rtuk-baskani-sahinden-turkiye-tek-yurek-ortak-yayini-icin-tesekkur-paylasimi-iyi-ki-varsiniz-1067089029.html
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'
RTÜK Başkanı Şahin 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla ilgili "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T20:17+0300
2023-02-15T20:17+0300
2023-02-15T20:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ortak yayın
deprem
rtük
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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ortak yayın, deprem, rtük
ortak yayın, deprem, rtük
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını için teşekkür paylaşımı: 'İyi ki varsınız'
20:17 15.02.2023 (güncellendi: 20:23 15.02.2023) Abone ol
RTÜK Başkanı Şahin 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla ilgili "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. İyi ki varsınız" paylaşımında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.