https://sputniknews.com.tr/20230404/moskovada-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-yetkililerinin-gorusmeleri-basladi-1069151524.html
Moskova’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri yetkililerinin görüşmeleri başladı
Moskova’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri yetkililerinin görüşmeleri başladı
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının, Moskova’daki Rus dışişleri konutundaki görüşmelerinin başladığı belirtildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:29+0300
2023-04-04T12:29+0300
2023-04-04T12:45+0300
dünya
rusya
iran
türkiye
suriye
moskova
mihail bogdanov
burak akçapar
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sputnik muhabiri, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının Moskova’daki görüşmelerin ikinci turunun başladığını aktardı.Moskova’daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve heyetleri yer alıyor.Dört ülkenin dışişleri yetkilileri dün de Moskova’da istişarelerde bulunmuştu. Bu devam eden istişarelerde, dört ülkenin dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesi için gereken hazırlıkların yapıldığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-ve-turkiyenin-disisleri-bakan-yardimcilari-moskovada-tahil-anlasmasini-gorustu--1069147171.html
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rusya, iran, türkiye, suriye, moskova, mihail bogdanov, burak akçapar
rusya, iran, türkiye, suriye, moskova, mihail bogdanov, burak akçapar
Moskova’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri yetkililerinin görüşmeleri başladı
12:29 04.04.2023 (güncellendi: 12:45 04.04.2023) Abone ol
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının, Moskova’daki Rus dışişleri konutundaki görüşmelerinin başladığı belirtildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sputnik muhabiri, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının Moskova’daki görüşmelerin ikinci turunun başladığını aktardı.
Moskova’daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve heyetleri yer alıyor.
Dört ülkenin dışişleri yetkilileri dün de Moskova’da istişarelerde bulunmuştu. Bu devam eden istişarelerde, dört ülkenin dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesi için gereken hazırlıkların yapıldığı biliniyor.