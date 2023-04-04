https://sputniknews.com.tr/20230404/moskovada-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-yetkililerinin-gorusmeleri-basladi-1069151524.html

Moskova’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri yetkililerinin görüşmeleri başladı

Moskova’da Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri yetkililerinin görüşmeleri başladı

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının, Moskova’daki Rus dışişleri konutundaki görüşmelerinin başladığı belirtildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T12:29+0300

2023-04-04T12:29+0300

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dünya

rusya

iran

türkiye

suriye

moskova

mihail bogdanov

burak akçapar

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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sputnik muhabiri, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri delegasyonlarının Moskova’daki görüşmelerin ikinci turunun başladığını aktardı.Moskova’daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve heyetleri yer alıyor.Dört ülkenin dışişleri yetkilileri dün de Moskova’da istişarelerde bulunmuştu. Bu devam eden istişarelerde, dört ülkenin dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesi için gereken hazırlıkların yapıldığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-ve-turkiyenin-disisleri-bakan-yardimcilari-moskovada-tahil-anlasmasini-gorustu--1069147171.html

rusya

iran

suriye

moskova

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rusya, iran, türkiye, suriye, moskova, mihail bogdanov, burak akçapar