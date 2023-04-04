https://sputniknews.com.tr/20230404/macaristan-nato-uyeleri-ukraynaya-silah-gonderme-hususunda-cok-ileri-gitti-1069184791.html
Macaristan: NATO üyeleri, Ukrayna’ya silah gönderme hususunda çok ileri gitti
Macaristan: NATO üyeleri, Ukrayna’ya silah gönderme hususunda çok ileri gitti
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO üyesi ülkelerin tek başlarına, Ukrayna’ya silah gönderme konusunda çok ileri gittiğini ve durmak ya da birkaç... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:42+0300
2023-04-04T22:42+0300
2023-04-04T22:42+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
peter szijjarto
askeri yardım
rusya
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk gününün ardından basın mensuplarına konuşan Szijjarto, “Üye ülkelerin büyük çoğunluğu silah gönderiyor. Bunun ittifak seviyesinde olmaması çok önemli. Israr etmemiz gereken asıl şey, NATO’nun çatışmanın tarafı olmadığı, silah göndermediği ve ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olmaması için her şey yaptığıdır. Ama görüyoruz ki, üye ülkeler tek başlarına bu konuda çok ileri gitmiş durumdalar. Konuşmaları da bu politikayı değiştirmek istedikleri veya birkaç adım geri atmayı düşündükleri izlenimini vermiyor” ifadelerini kullandı.Szijjarto’ya göre, toplantının ilk gününde yapılan açıklamalardan sonra 'yeni bir dünya savaşına hiçbir zaman şimdiki kadar yakın olmadığımızı söylemek abartı olmaz.'
https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html
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macaristan, ukrayna, peter szijjarto, askeri yardım, rusya
macaristan, ukrayna, peter szijjarto, askeri yardım, rusya
Macaristan: NATO üyeleri, Ukrayna’ya silah gönderme hususunda çok ileri gitti
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO üyesi ülkelerin tek başlarına, Ukrayna’ya silah gönderme konusunda çok ileri gittiğini ve durmak ya da birkaç adım geri atmak istedikleri izlenimini vermediğini ama ittifakın kendisinin Rusya’yla doğrudan çatışma riskinden kaçınması gerektiğini belirtti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk gününün ardından basın mensuplarına konuşan Szijjarto, “Üye ülkelerin büyük çoğunluğu silah gönderiyor. Bunun ittifak seviyesinde olmaması çok önemli. Israr etmemiz gereken asıl şey, NATO’nun çatışmanın tarafı olmadığı, silah göndermediği ve ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olmaması için her şey yaptığıdır. Ama görüyoruz ki, üye ülkeler tek başlarına bu konuda çok ileri gitmiş durumdalar. Konuşmaları da bu politikayı değiştirmek istedikleri veya birkaç adım geri atmayı düşündükleri izlenimini vermiyor” ifadelerini kullandı.
Szijjarto’ya göre, toplantının ilk gününde yapılan açıklamalardan sonra 'yeni bir dünya savaşına hiçbir zaman şimdiki kadar yakın olmadığımızı söylemek abartı olmaz.'