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https://sputniknews.com.tr/20230404/lisans-ve-lisansustu-ogrencilerine-verilen-burs-miktarlari-artirildi-1069153416.html
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı
Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:50+0300
2023-04-04T13:08+0300
ekonomi
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
burs
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi.YÖK’ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/bakan-kasapoglu-yuz-yuze-egitime-devam-edecek-ogrencilerimiz-icin-yurtlarimizi-tekrar-planladik-1069145194.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), burs
yök, yükseköğretim kurulu (yök), burs

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı

12:50 04.04.2023 (güncellendi: 13:08 04.04.2023)
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.
Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.
100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.
Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.
YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.
Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi.
YÖK’ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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