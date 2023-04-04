https://sputniknews.com.tr/20230404/bakan-kasapoglu-yuz-yuze-egitime-devam-edecek-ogrencilerimiz-icin-yurtlarimizi-tekrar-planladik-1069145194.html
Bakan Kasapoğlu: Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık
Bakan Kasapoğlu: Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:24+0300
2023-04-04T11:24+0300
2023-04-04T11:36+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
öğrenci
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KYK yurtlarına ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi.Bakan Kasapoğlu, "Bir yerden depremzedeleri ağırlarken bir yandan öğrencilerimize yurtlarımız hizmet verdi. Bundan sonra YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin kararlarıyla eğitimde yeni bir süreç başladı. Biz de bu çerçevede özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Dün itibarıyla süreç yeniden başladı. Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.
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gençlik ve spor bakanlığı, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), öğrenci
gençlik ve spor bakanlığı, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), öğrenci
Bakan Kasapoğlu: Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık
11:24 04.04.2023 (güncellendi: 11:36 04.04.2023) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi
KYK yurtlarına ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi.
Bakan Kasapoğlu, "Bir yerden depremzedeleri ağırlarken bir yandan öğrencilerimize yurtlarımız hizmet verdi. Bundan sonra YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin kararlarıyla eğitimde yeni bir süreç başladı. Biz de bu çerçevede özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Dün itibarıyla süreç yeniden başladı. Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.