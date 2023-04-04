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Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyarete açılacak
Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyarete açılacak
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının ardından mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
istanbul
kız kulesi
mehmet nuri ersoy
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi kulede yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini bildirdi."Mayısın ilk haftası itibarıyla açacağız." bilgisini veren Ersoy, yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çekti.'Gecikmesindeki ana sebep, depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler'Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:'Kule-müze şeklinde hizmete girecek'Kız Kulesi'nin nesiller boyu ayakta kalacağı değerlendirmesinde bulunan Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek." ifadelerini kullandı.Tarihi kuleye ilişkin "dokümantasyonu en sağlam" dönemin 2. Mahmut dönemi olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220913/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-kiz-kulesi-curumus-1061122125.html
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türkiye, istanbul, kız kulesi, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı
türkiye, istanbul, kız kulesi, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı

Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyarete açılacak

11:19 04.04.2023 (güncellendi: 11:21 04.04.2023)
© AAKız Kulesi
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının ardından mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi kulede yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini bildirdi.
"Mayısın ilk haftası itibarıyla açacağız." bilgisini veren Ersoy, yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çekti.

'Gecikmesindeki ana sebep, depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler'

Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bu çalışmayla yapının, sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları doğru bir şekilde tamamlanıyor. Geçmişten bugüne kadar 'mış gibi' yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor."

'Kule-müze şeklinde hizmete girecek'

Kız Kulesi'nin nesiller boyu ayakta kalacağı değerlendirmesinde bulunan Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Tarihi kuleye ilişkin "dokümantasyonu en sağlam" dönemin 2. Mahmut dönemi olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline döndürüldü. Eskiden İstanbul'dan Kız Kulesi'ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz."
Restorasyonda olan Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kız Kulesi çürümüş
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