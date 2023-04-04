https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbulda-merkezli-7-ilde-feto-operasyonu-7-supheli-yakalandi-1069140406.html

İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T10:11+0300

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türkiye

istanbul

fetö

fetö/pdy

operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, aralarında görevde bulunan subay, astsubay ve emekli askeri personelin de olduğu şüpheliler tespit edildi. Örgüte üye olduklarına dair başka deliller bulunan ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen, askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230321/istanbulda-feto-operasyonu-14-gozalti-1068540225.html

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istanbul, fetö, fetö/pdy, operasyon