https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbulda-merkezli-7-ilde-feto-operasyonu-7-supheli-yakalandi-1069140406.html
İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:11+0300
2023-04-04T10:11+0300
2023-04-04T10:11+0300
türkiye
istanbul
fetö
fetö/pdy
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, aralarında görevde bulunan subay, astsubay ve emekli askeri personelin de olduğu şüpheliler tespit edildi. Örgüte üye olduklarına dair başka deliller bulunan ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen, askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/istanbulda-feto-operasyonu-14-gozalti-1068540225.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, fetö, fetö/pdy, operasyon
istanbul, fetö, fetö/pdy, operasyon
İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Abone ol
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı belirlenen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, aralarında görevde bulunan subay, astsubay ve emekli askeri personelin de olduğu şüpheliler tespit edildi.
Örgüte üye olduklarına dair başka deliller bulunan ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen, askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 farklı ilde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.