https://sputniknews.com.tr/20230321/istanbulda-feto-operasyonu-14-gozalti-1068540225.html

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 sivil 'mahrem imam', 1 eski askeri personel ve... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T09:03+0300

2023-03-21T09:03+0300

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türkiye

istanbul

fetö

operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi tespit edildi.Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında 'mahrem imam' olan 1 sivil de belirlendi.Tespit edilen 15 şüpheli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.Bugün gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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istanbul, fetö, operasyon