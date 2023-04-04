https://sputniknews.com.tr/20230404/ingiliz-milyarderin-uydu-sirketi-iflas-basvurusunda-bulundu-1069151938.html
İngiliz milyarderin uydu şirketi iflas başvurusunda bulundu
İngiliz milyarderin uydu şirketi iflas başvurusunda bulundu
Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit'in iflas başvurusunda... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:38+0300
2023-04-04T12:38+0300
2023-04-04T12:38+0300
ekonomi
ingiltere
virgin orbit
uydu
iflas
richard branson
avrupa
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Merkezi Kaliforniya’daki Virgin Orbit’ten yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli finansman sorununun ardından iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, “Ekip arkadaşlarımızın her birine, hem öncü inovasyon ruhları, hem de bu zor zamanda gösterdikleri sabır ve profesyonellik için inanılmaz derecede minnettarım” dedi.Şirket geçen hafta çalışanlarının yüzde 85’lik kısmını oluşturan 750 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.Virgin Orbit, 30 Eylül 2022 tarihinde 243 milyon dolar değerinde varlığının, 135 milyon dolar hacminde ise borcunun olduğunu bildirmişti.Ocak ayında şirketin İngiltere’den fırlatılan ilk uydu roketi olma özelliği taşıyan 'LouncherOne' ise başarısız sonuç vermişti.Forbes’in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson’ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230404/iflas-eden-signature-bankin-kredi-portfoyu-yaz-sonunda-satilacak-1069132206.html
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ingiltere, virgin orbit, uydu, iflas, richard branson, avrupa
ingiltere, virgin orbit, uydu, iflas, richard branson, avrupa
İngiliz milyarderin uydu şirketi iflas başvurusunda bulundu
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Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit'in iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Merkezi Kaliforniya’daki Virgin Orbit’ten yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli finansman sorununun ardından iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, “Ekip arkadaşlarımızın her birine, hem öncü inovasyon ruhları, hem de bu zor zamanda gösterdikleri sabır ve profesyonellik için inanılmaz derecede minnettarım” dedi.
Şirket geçen hafta çalışanlarının yüzde 85’lik kısmını oluşturan 750 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.
Virgin Orbit, 30 Eylül 2022 tarihinde 243 milyon dolar değerinde varlığının, 135 milyon dolar hacminde ise borcunun olduğunu bildirmişti.
Ocak ayında şirketin İngiltere’den fırlatılan ilk uydu roketi olma özelliği taşıyan 'LouncherOne' ise başarısız sonuç vermişti.
Forbes’in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson’ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.