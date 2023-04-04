https://sputniknews.com.tr/20230404/ingiliz-milyarderin-uydu-sirketi-iflas-basvurusunda-bulundu-1069151938.html

İngiliz milyarderin uydu şirketi iflas başvurusunda bulundu

İngiliz milyarderin uydu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit'in iflas başvurusunda... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T12:38+0300

2023-04-04T12:38+0300

2023-04-04T12:38+0300

ekonomi

ingiltere

virgin orbit

uydu

iflas

richard branson

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069152123_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_112cd809085a378265b825a67bf3ce83.png

Merkezi Kaliforniya’daki Virgin Orbit’ten yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli finansman sorununun ardından iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, “Ekip arkadaşlarımızın her birine, hem öncü inovasyon ruhları, hem de bu zor zamanda gösterdikleri sabır ve profesyonellik için inanılmaz derecede minnettarım” dedi.Şirket geçen hafta çalışanlarının yüzde 85’lik kısmını oluşturan 750 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.Virgin Orbit, 30 Eylül 2022 tarihinde 243 milyon dolar değerinde varlığının, 135 milyon dolar hacminde ise borcunun olduğunu bildirmişti.Ocak ayında şirketin İngiltere’den fırlatılan ilk uydu roketi olma özelliği taşıyan 'LouncherOne' ise başarısız sonuç vermişti.Forbes’in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson’ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230404/iflas-eden-signature-bankin-kredi-portfoyu-yaz-sonunda-satilacak-1069132206.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, virgin orbit, uydu, iflas, richard branson, avrupa