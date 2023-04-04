https://sputniknews.com.tr/20230404/iflas-eden-signature-bankin-kredi-portfoyu-yaz-sonunda-satilacak-1069132206.html
İflas eden Signature Bank'ın kredi portföyü yaz sonunda satılacak
İflas eden Signature Bank'ın kredi portföyü yaz sonunda satılacak
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T01:23+0300
2023-04-04T01:23+0300
2023-04-04T01:23+0300
ekonomi
signature bank
kredi
satış
iflas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069131901_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4638fdc5a2fe4b7733b74386c0038823.jpg
FDIC'den yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.FDIC'nin, düşük ve orta gelirli bireyler için mesken amaçlı gayrimenkul varlığını ve karşılanabilirliğini koruma görevi anımsatılan açıklamada, kurumun, ağırlıklı olarak New York'ta bulunan çok aileli mülklerden oluşan ve uygun fiyatlı konut için önemli bir kaynak olan CRE kredilerini gözden geçirdiği ifade edildi.Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/credit-suissei-devralan-ubs-toplu-isten-cikarmalara-gidecek-1069128319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069131901_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_db832d5353c1c09184026e4a86442752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
signature bank, kredi, satış, iflas
signature bank, kredi, satış, iflas
İflas eden Signature Bank'ın kredi portföyü yaz sonunda satılacak
Abone ol
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığını duyurdu.
FDIC'den yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.
Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.
FDIC'nin, düşük ve orta gelirli bireyler için mesken amaçlı gayrimenkul varlığını ve karşılanabilirliğini koruma görevi anımsatılan açıklamada, kurumun, ağırlıklı olarak New York'ta bulunan çok aileli mülklerden oluşan ve uygun fiyatlı konut için önemli bir kaynak olan CRE kredilerini gözden geçirdiği ifade edildi.
Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.