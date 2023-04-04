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Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını
Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını
Konya'da hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü düzenleyenlere idari işlem yapıldı 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uygulandı.Polis ekipleri, Şinasi Mahallesinde horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı, onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese giden ekipler, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti. Polis, dernek binasında tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğünü ve dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığını belirledi.Yapılan incelemede WhatsApp üzerinden organize olan grubun, söz konusu organizasyonu belli aralıklarla düzenledikleri tespit edildi.Polis ekipleri, dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/horoz-dovusturen-16-kisiye-64-bin-880-lira-ceza-1067512125.html
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konya, hayvan, ereğli
konya, hayvan, ereğli

Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

00:22 04.04.2023 (güncellendi: 00:24 04.04.2023)
© İHAKonya'nın Ereğli ilçesinde hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA
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Konya'da hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü düzenleyenlere idari işlem yapıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uygulandı.
Polis ekipleri, Şinasi Mahallesinde horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı, onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese giden ekipler, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti. Polis, dernek binasında tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğünü ve dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığını belirledi.
Yapılan incelemede WhatsApp üzerinden organize olan grubun, söz konusu organizasyonu belli aralıklarla düzenledikleri tespit edildi.
Polis ekipleri, dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.
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