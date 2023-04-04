https://sputniknews.com.tr/20230404/hayvanlari-koruma-dernegine-horoz-dovusu-baskini-1069129935.html

Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını

Konya'da hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü düzenleyenlere idari işlem yapıldı 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T00:22+0300

2023-04-04T00:22+0300

2023-04-04T00:24+0300

türkiye

konya

hayvan

ereğli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069129790_0:511:828:977_1920x0_80_0_0_aa9ba456320547e3e0b9a82a17ca4afb.jpg

Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uygulandı.Polis ekipleri, Şinasi Mahallesinde horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı, onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese giden ekipler, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti. Polis, dernek binasında tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğünü ve dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığını belirledi.Yapılan incelemede WhatsApp üzerinden organize olan grubun, söz konusu organizasyonu belli aralıklarla düzenledikleri tespit edildi.Polis ekipleri, dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230226/horoz-dovusturen-16-kisiye-64-bin-880-lira-ceza-1067512125.html

türkiye

konya

ereğli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, hayvan, ereğli