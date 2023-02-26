https://sputniknews.com.tr/20230226/horoz-dovusturen-16-kisiye-64-bin-880-lira-ceza-1067512125.html
Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza
Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T11:27+0300
2023-02-26T11:27+0300
2023-02-26T11:27+0300
türkiye
horoz
horoz dövüşü
polis
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Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira para cezası kesildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
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horoz, horoz dövüşü, polis
horoz, horoz dövüşü, polis
Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.
Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.
Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.