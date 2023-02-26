https://sputniknews.com.tr/20230226/horoz-dovusturen-16-kisiye-64-bin-880-lira-ceza-1067512125.html

Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T11:27+0300

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türkiye

horoz

horoz dövüşü

polis

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Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira para cezası kesildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

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horoz, horoz dövüşü, polis