https://sputniknews.com.tr/20230404/fransanin-moskova-maslahatguzari-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1069183986.html
Fransa’nın Moskova Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Fransa’nın Moskova Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Fransa’nın Moskova Maslahatgüzarı Jay Dharmadhikari’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Fransa Büyükelçiliği’nin Ukrayna’nın Buça kasabasındaki... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:21+0300
2023-04-04T22:21+0300
2023-04-04T22:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Fransa Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı Jay Dharmadhikari, 4 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine, büyükelçiliğin sosyal medyada yayınladığı, 'Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Buça ve diğer Ukrayna yerleşimlerinde işlediği vahşet' hakkında açıklamalarla ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Fransız diplomata 'Rus askerlere yönelik tamamen asılsız ve yalan suçlamalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu' bildirdiği kaydedildi.Bu suçlamaların 'aktif olarak Ukrayna ordusuna askeri teçhizat ve mühimmat sağlayan ve böylece çatışmaların uzaması için mümkün olan her şey yapan bir ülkenin diplomatik temsilciliğinden' geldiğine dikkat çekildi.Bakanlık, "Fransız diplomata Rusya tarafının defalarca Kiev rejiminin bu yalnız olmayan propaganda mizansenindeki çok sayıdaki çelişkilere dikkat çektiği anımsatıldı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/patrusev-abd-ve-usaklari-rusyaya-karsi-nefret-tohumlari-ekiyor-1068558086.html
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rusya, fransa, ukrayna, diplomatik nota, buça
Fransa’nın Moskova Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
22:21 04.04.2023 (güncellendi: 22:23 04.04.2023) Abone ol
Fransa’nın Moskova Maslahatgüzarı Jay Dharmadhikari’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Fransa Büyükelçiliği’nin Ukrayna’nın Buça kasabasındaki provokasyona ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili kararlı protesto bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Fransa Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı Jay Dharmadhikari, 4 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine, büyükelçiliğin sosyal medyada yayınladığı, 'Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Buça ve diğer Ukrayna yerleşimlerinde işlediği vahşet' hakkında açıklamalarla ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Fransız diplomata 'Rus askerlere yönelik tamamen asılsız ve yalan suçlamalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu' bildirdiği kaydedildi.
Bu suçlamaların 'aktif olarak Ukrayna ordusuna askeri teçhizat ve mühimmat sağlayan ve böylece çatışmaların uzaması için mümkün olan her şey yapan bir ülkenin diplomatik temsilciliğinden' geldiğine dikkat çekildi.
Bakanlık, "Fransız diplomata Rusya tarafının defalarca Kiev rejiminin bu yalnız olmayan propaganda mizansenindeki çok sayıdaki çelişkilere dikkat çektiği anımsatıldı” diye ekledi.