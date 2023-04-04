https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-rusyanin-petrozavodsk-kentindeki-konsoloslugunu-gecici-olarak-kapatiyor-1069182741.html
Finlandiya, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapatıyor
Finlandiya, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapatıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T21:57+0300
2023-04-04T21:57+0300
2023-04-04T21:57+0300
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, Finlandiya’nın Petrozavodsk’ta bir ofise sahip olmasına şimdilik gerek yok, çünkü bu ofisin temel görevleri önemli ölçüde azaltıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, konsolosluğunun faaliyetinin gelecekte yeniden başlatılabileceği kaydedildi.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Rusya’nın Murmansk kentindeki konsolosluğu da aynı sebepten dolayı kapatmıştı. Moskova’daki büyükelçilik ve St. Petersburg’daki konsolosluk çalışmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-finlandiyanin-nato-uyeligine-cevaben-kuzeybatidaki-askeri-potansiyelimizi-guclendirecegiz-1069117139.html
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finlandiya, rusya, konsolosluk
Finlandiya, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapatıyor
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, Finlandiya’nın Petrozavodsk’ta bir ofise sahip olmasına şimdilik gerek yok, çünkü bu ofisin temel görevleri önemli ölçüde azaltıldı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, konsolosluğunun faaliyetinin gelecekte yeniden başlatılabileceği kaydedildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Rusya’nın Murmansk kentindeki konsolosluğu da aynı sebepten dolayı kapatmıştı. Moskova’daki büyükelçilik ve St. Petersburg’daki konsolosluk çalışmaya devam ediyor.