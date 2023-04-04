https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-rusyanin-petrozavodsk-kentindeki-konsoloslugunu-gecici-olarak-kapatiyor-1069182741.html

Finlandiya, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapatıyor

Finlandiya, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapatıyor

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Petrozavodsk kentindeki konsolosluğun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T21:57+0300

2023-04-04T21:57+0300

2023-04-04T21:57+0300

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rusya

konsolosluk

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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, Finlandiya’nın Petrozavodsk’ta bir ofise sahip olmasına şimdilik gerek yok, çünkü bu ofisin temel görevleri önemli ölçüde azaltıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, konsolosluğunun faaliyetinin gelecekte yeniden başlatılabileceği kaydedildi.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Rusya’nın Murmansk kentindeki konsolosluğu da aynı sebepten dolayı kapatmıştı. Moskova’daki büyükelçilik ve St. Petersburg’daki konsolosluk çalışmaya devam ediyor.

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