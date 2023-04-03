https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-finlandiyanin-nato-uyeligine-cevaben-kuzeybatidaki-askeri-potansiyelimizi-guclendirecegiz-1069117139.html
Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliğine cevaben kuzeybatıdaki askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz
Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliğine cevaben kuzeybatıdaki askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine cevaben Rus tarafının kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:58+0300
2023-04-03T17:58+0300
2023-04-03T17:59+0300
finlandiya
dünya
nato
rusya
aleksandr gruşko
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Helsinki'nin yarın resmen NATO'nun 31. üyesi olarak açıklanacak olmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın bu adıma cevaben batı ve kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini güçlendireceğini vurguladı.Gruşko, Finlandiya topraklarına diğer NATO üyelerinin kuvvet ve teçhizatının konuşlandırılması durumunda Moskova'nın Rusya'nın askeri güvenliğini garanti altına almak için ek adımlar atacağının altını çizdi. Rusya'nın ne tür adımlar planladığına dair bilgi vermedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıklamıştı.
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finlandiya, nato, rusya, aleksandr gruşko
finlandiya, nato, rusya, aleksandr gruşko
Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliğine cevaben kuzeybatıdaki askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz
17:58 03.04.2023 (güncellendi: 17:59 03.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine cevaben Rus tarafının kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini güçlendireceğini belirtti.
Helsinki'nin yarın resmen NATO'nun 31. üyesi olarak açıklanacak olmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın bu adıma cevaben batı ve kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini güçlendireceğini vurguladı.
Gruşko, Finlandiya topraklarına diğer NATO üyelerinin kuvvet ve teçhizatının konuşlandırılması durumunda Moskova'nın Rusya'nın askeri güvenliğini garanti altına almak için ek adımlar atacağının altını çizdi. Rusya'nın ne tür adımlar planladığına dair bilgi vermedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıklamıştı.