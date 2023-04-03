https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-finlandiyanin-nato-uyeligine-cevaben-kuzeybatidaki-askeri-potansiyelimizi-guclendirecegiz-1069117139.html

Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliğine cevaben kuzeybatıdaki askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz

Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliğine cevaben kuzeybatıdaki askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine cevaben Rus tarafının kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T17:58+0300

2023-04-03T17:58+0300

2023-04-03T17:59+0300

finlandiya

dünya

nato

rusya

aleksandr gruşko

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Helsinki'nin yarın resmen NATO'nun 31. üyesi olarak açıklanacak olmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın bu adıma cevaben batı ve kuzeybatı yönündeki askeri potansiyelini güçlendireceğini vurguladı.Gruşko, Finlandiya topraklarına diğer NATO üyelerinin kuvvet ve teçhizatının konuşlandırılması durumunda Moskova'nın Rusya'nın askeri güvenliğini garanti altına almak için ek adımlar atacağının altını çizdi. Rusya'nın ne tür adımlar planladığına dair bilgi vermedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıklamıştı.

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