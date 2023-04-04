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Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi
Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi
Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. Khan, 2 yıl boyunca herhangi bir sportif faaliyete katılım... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:32+0300
2023-04-04T16:32+0300
spor
amir khan
boksör
dünya şampiyonası
şampiyon
doping
ceza
pakistan
ingiliz
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Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksör Amir Khan'ın, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/dunya-atletizm-birligi-rusyaya-yonelik-doping-gerekceli-men-cezasini-kaldirdi-1068694284.html
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amir khan, boksör, dünya şampiyonası, şampiyon, doping, ceza, pakistan, ingiliz
amir khan, boksör, dünya şampiyonası, şampiyon, doping, ceza, pakistan, ingiliz

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi

16:32 04.04.2023
© AAEski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. Khan, 2 yıl boyunca herhangi bir sportif faaliyete katılım sağlayamayacak.
Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. Khan, 2 yıl boyunca herhangi bir sportif faaliyete katılım sağlayamayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. Khan, 2 yıl boyunca herhangi bir sportif faaliyete katılım sağlayamayacak.
Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksör Amir Khan'ın, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.
Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.
Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.
Rus atlet Anastasya Solovyova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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