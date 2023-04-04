https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-dunya-sampiyonu-boksor-amir-khanin-son-macinda-doping-yaptigi-belirlendi-1069168784.html

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. Khan, 2 yıl boyunca herhangi bir sportif faaliyete katılım... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T16:32+0300

2023-04-04T16:32+0300

2023-04-04T16:32+0300

spor

amir khan

boksör

dünya şampiyonası

şampiyon

doping

ceza

pakistan

ingiliz

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Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksör Amir Khan'ın, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230324/dunya-atletizm-birligi-rusyaya-yonelik-doping-gerekceli-men-cezasini-kaldirdi-1068694284.html

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amir khan, boksör, dünya şampiyonası, şampiyon, doping, ceza, pakistan, ingiliz