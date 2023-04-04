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Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T23:22+0300
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spor
pfdk
ahmet nur çebi
dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Ahmet Nur Çebi'yi de sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna verdi.Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sportmenliğe aykırı hareketten, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderilen isimler oldu.5 kulüp PFDK'ye sevk edildiSüper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor, PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten kurula sevk edildi.Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle kurula gönderildi.Beşiktaş Kulübü de dün resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
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pfdk, ahmet nur çebi, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk, ahmet nur çebi, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff)

Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ye sevk edildi

23:22 04.04.2023 (güncellendi: 23:24 04.04.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Ahmet Nur Çebi'yi de sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna verdi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sportmenliğe aykırı hareketten, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderilen isimler oldu.

5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor, PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten kurula sevk edildi.
Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle kurula gönderildi.
Beşiktaş Kulübü de dün resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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