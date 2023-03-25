https://sputniknews.com.tr/20230325/dursun-ozbek-cok-doluyum-1068740306.html

Dursun Özbek: Çok doluyum

Dursun Özbek: Çok doluyum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. "Şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nin verdiği veya veremediği... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T12:35+0300

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spor

futbol

galatasaray

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

dursun özbek

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Galatasaray'da mali genel kurulda konuşan başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve PFDK'ye göndermelerde bulundu.'En kısa zamanda konuşacağım'Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım." ifadelerini kullandı.Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:"Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu 43 milyon euro'nun ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. Yaklaşık 15 milyon euro'luk da stoğumuzdan oyuncu sattık. Yepyeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım. Bunu da zaten ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesini arttırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz.'Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar'Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem."

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futbol, galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), dursun özbek