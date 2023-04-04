https://sputniknews.com.tr/20230404/burdurda-43-buyuklugunde-deprem-1069149583.html
Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Burdur'da saat 11:54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:11+0300
2023-04-04T12:11+0300
2023-04-04T12:33+0300
türkiye
burdur
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afad
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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.Burdur'un Bucak ilçesinde saat 11.54'te 8 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/prof-dr-gorur-maalesef-mikro-bolgeleme-kilavuzu-istanbul-haric-hicbir-yerde-mevcut-degil-1069150130.html
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burdur, deprem, afad
Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem
12:11 04.04.2023 (güncellendi: 12:33 04.04.2023) Abone ol
Burdur'da saat 11:54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde saat 11.54'te 8 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.