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https://sputniknews.com.tr/20230404/burdurda-43-buyuklugunde-deprem-1069149583.html
Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Burdur'da saat 11:54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.Burdur'un Bucak ilçesinde saat 11.54'te 8 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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burdur, deprem, afad
burdur, deprem, afad

Burdur'da 4.3 büyüklüğünde deprem

12:11 04.04.2023 (güncellendi: 12:33 04.04.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Burdur'da saat 11:54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde saat 11.54'te 8 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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