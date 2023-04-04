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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/azerbaycandan-gelen-yardimlarin-icinden-cikan-mektuplar-duygulandirdi-sizinleyik-turkiyem-1069148319.html
Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar duygulandırdı: 'Sizinleyik Türkiye'm'
Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar duygulandırdı: 'Sizinleyik Türkiye'm'
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:49+0300
2023-04-04T11:57+0300
azerbaycan
yardım
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mektup
depo
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Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarına gelen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ihtiyaca göre ayrılarak yeniden paketleniyor.Özellikle Azerbaycan'dan gelen yardımlardan çıkan mektuplar, deponun girişindeki nizamiyede sergileniyor.‘Türkiye bizim kan kardeşimiz, kaderimiz bir’Nizamiye girişindeki duvar ve cama asılan not ve mektuplarda, "Sizinleyiz Türkiye'm, başın sağ olsun Türkiye'm, Türkiye bizim kan kardeşimizdir, canımız bir kanımız bir, kaderimiz bir Türkiye'm" gibi ifadeler yer alıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanı Umut Kaya, bulundukları yerin kente gelen yardımların ayrıştırıldığı ana depo olduğunu söyledi.Depoda yardımların koordinasyonunun sağlandığını belirten Kaya, "Bu depoda yurt içi ve dışından birçok insanın gönderdiği yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak şekilde yeniden organize ediliyor. Depomuzun temel vazifesi bu" dedi.Yurt içinin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından yardım geldiğini ifade eden Kaya, "Burada gelen bağışlarla gönderilen mesajlardan bir bölümü bulunuyor. Yardımlarda insanın içinin ısınmasını sağlayacak pek çok ayni bağış olduğu gibi kalbimizi ısıtacak mesajlarla da karşılaşıyoruz" diye konuştu.Mesajları Kahramanmaraş'taki ailelere ve çocuklara ulaştırdıklarını vurgulayan Kaya, "Çeşitli mesajlar yazmışlar, bu mesajların pek çoğunu Milli Eğitim'le entegre şekilde çocuklarımıza ulaştırdık. Burada da yeni gelenlerden bir bölümünü sergiliyoruz. Bir süre sergilendikten sonra bunların da ulaştırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/dunya-turkiye-icin-seferber-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066828158.html
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azerbaycan, yardım, mektup, depo
azerbaycan, yardım, mektup, depo

Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar duygulandırdı: 'Sizinleyik Türkiye'm'

11:49 04.04.2023 (güncellendi: 11:57 04.04.2023)
© AAAzerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar
Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan mektuplar, duygu dolu mesajlar içeriyor.
Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarına gelen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ihtiyaca göre ayrılarak yeniden paketleniyor.
Özellikle Azerbaycan'dan gelen yardımlardan çıkan mektuplar, deponun girişindeki nizamiyede sergileniyor.

‘Türkiye bizim kan kardeşimiz, kaderimiz bir’

Nizamiye girişindeki duvar ve cama asılan not ve mektuplarda, "Sizinleyiz Türkiye'm, başın sağ olsun Türkiye'm, Türkiye bizim kan kardeşimizdir, canımız bir kanımız bir, kaderimiz bir Türkiye'm" gibi ifadeler yer alıyor.
© AAYardım kolilerinde kağıda çizilmiş çok sayıda Türk ve Azerbaycan bayrağı da çıktı.
Yardım kolilerinde kağıda çizilmiş çok sayıda Türk ve Azerbaycan bayrağı da çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
Yardım kolilerinde kağıda çizilmiş çok sayıda Türk ve Azerbaycan bayrağı da çıktı.
© AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanı Umut Kaya, bulundukları yerin kente gelen yardımların ayrıştırıldığı ana depo olduğunu söyledi.
Depoda yardımların koordinasyonunun sağlandığını belirten Kaya, "Bu depoda yurt içi ve dışından birçok insanın gönderdiği yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak şekilde yeniden organize ediliyor. Depomuzun temel vazifesi bu" dedi.
Yurt içinin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından yardım geldiğini ifade eden Kaya, "Burada gelen bağışlarla gönderilen mesajlardan bir bölümü bulunuyor. Yardımlarda insanın içinin ısınmasını sağlayacak pek çok ayni bağış olduğu gibi kalbimizi ısıtacak mesajlarla da karşılaşıyoruz" diye konuştu.
Mesajları Kahramanmaraş'taki ailelere ve çocuklara ulaştırdıklarını vurgulayan Kaya, "Çeşitli mesajlar yazmışlar, bu mesajların pek çoğunu Milli Eğitim'le entegre şekilde çocuklarımıza ulaştırdık. Burada da yeni gelenlerden bir bölümünü sergiliyoruz. Bir süre sergilendikten sonra bunların da ulaştırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dünya Türkiye için seferber: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor
10 Şubat, 09:11
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