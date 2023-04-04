https://sputniknews.com.tr/20230404/alkollu-sahis-eski-sevgilisinin-evine-molotof-atti-1069136132.html

Alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı

Alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi eski sevgilisinin oturduğu eve gelerek molotof attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yüksek alkollü

izmir

bayraklı

eski sevgili

molotof

molotof kokteyli

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Olay, saat 03.30 sıralarında Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı. Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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yüksek alkollü, izmir, bayraklı, eski sevgili, molotof, molotof kokteyli