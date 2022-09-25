https://sputniknews.com.tr/20220925/iranin-atina-buyukelciligine-molotof-kokteylli-saldiri-1061604654.html
İran'ın Atina Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı
İran'ın Atina Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:10+0300
2022-09-25T16:10+0300
2022-09-25T16:10+0300
mahsa emini
iran
protesto
atina
büyükelçilik
saldırı
molotof kokteyli
dünya
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotof kokteyli atarak kaçtı.Molotof kokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Mahsa Emini Protestoları Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.Ne olmuştu?Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, 'provokatörler' tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220925/iran-ingiltere-ve-norvec-buyukelcilerini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1061603785.html
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mahsa emini, iran, protesto, atina, büyükelçilik, saldırı, molotof kokteyli
mahsa emini, iran, protesto, atina, büyükelçilik, saldırı, molotof kokteyli
İran'ın Atina Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotof kokteyli atarak kaçtı.
Molotof kokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mahsa Emini Protestoları
Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.
İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.
Ne olmuştu?
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, 'provokatörler' tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.