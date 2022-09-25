https://sputniknews.com.tr/20220925/iranin-atina-buyukelciligine-molotof-kokteylli-saldiri-1061604654.html

İran'ın Atina Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı

İran'ın Atina Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:10+0300

2022-09-25T16:10+0300

2022-09-25T16:10+0300

mahsa emini

iran

protesto

atina

büyükelçilik

saldırı

molotof kokteyli

dünya

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotof kokteyli atarak kaçtı.Molotof kokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Mahsa Emini Protestoları Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.Ne olmuştu?Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, 'provokatörler' tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20220925/iran-ingiltere-ve-norvec-buyukelcilerini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1061603785.html

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mahsa emini, iran, protesto, atina, büyükelçilik, saldırı, molotof kokteyli