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İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff ve Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından 'ahlak polisi' ve 'zorunlu başörtüsü' uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.Ne olmuştu?Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Emini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Emini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/iranda-basortu-protestolari-devlet-televizyonuna-gore--6-gecede-17-kisi-oldu-1061510280.html
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iran, mahsa emini, protesto, protesto gösterisi, gösteri, norveç, ingiltere, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
iran, mahsa emini, protesto, protesto gösterisi, gösteri, norveç, ingiltere, büyükelçi, dışişleri bakanlığı

İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

15:25 25.09.2022 (güncellendi: 16:10 25.09.2022)
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff ve Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından 'ahlak polisi' ve 'zorunlu başörtüsü' uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.
Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Emini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Emini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan ve onlarca kente yayılan protestolar 22 Eylül 2023'te 6. gününde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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