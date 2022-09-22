https://sputniknews.com.tr/20220922/iranda-basortu-protestolari-devlet-televizyonuna-gore--6-gecede-17-kisi-oldu-1061510280.html

İran'da başörtü protestoları: Devlet televizyonuna göre 6 gecede 17 kişi öldü

İran'da başörtü protestoları: Devlet televizyonuna göre 6 gecede 17 kişi öldü

İran devlet televizyonu, genç bir kadının ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümü üzerine başlayan protestolarda üst üste 6 gecede 17... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T16:04+0300

2022-09-22T16:04+0300

2022-09-22T16:42+0300

dünya

iran

mahsa emini

başörtüsü

hicab

protesto

ölüm

can kaybı

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin saçı gözüküyor diye başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp ölmesiyle başlayan ve onlarca kente yayılan protestolarda verilen can kayıplarının sayısı büyüdü. Protestolarda üst üste 6 gecede 17 kişinin öldüğünü duyuran İran devlet televizyonuna göre, çatışmalarda ölenler arasında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyeleri de var. Norveç'in başkenti Oslo merkezli bir STK olan İran İnsan Hakları ise İran güvenlik güçlerinin müdahalelerinde en az 31 sivilin öldüğünü iddia etti. İran İnsan Hakları Direktörü Mahmud Amiri Mughaddam, "İran halkı temel haklarını ve insanlık onurunu elde etmek için sokaklara çıktı... ve hükümet onların barışçıl protestolarına kurşunla karşılık veriyor" dedi. İran'da son 3 yılda patlak veren protesto dalgalarının bu en büyüğünün başını gençler çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, dini liderlik ve teokratik rejime atıfla "Diktatöre ölüm", "İslam cumhuriyetine son", "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları atılıyor. Dün gece sosyal medyaya gençlerin bazı hükümet binalarından İslam devrimi lideri Ruhullah Humeyni ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimlerini yırtarak indirdiği, devasa Hamaney posterlerini ateşe verdiğine dair görüntüler düştü. Videolara göre dün gece Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd'da bir polis karakol saldırıya uğradı ve ateşe verildi. Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki bir din okulu ateşe verildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Pedram Pakayin, ülke genelinde 61 ambulansın göstericiler tarafından tahrip edildiğini veya yakıldığını açıkladı. Sosyal medyadaki aktivistler, gözaltına alınan protestocuların ambulanslarla taşındığı için ambulansların hedef alındığını savundu.

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iran, mahsa emini, başörtüsü, hicab, protesto, ölüm, can kaybı