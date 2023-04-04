https://sputniknews.com.tr/20230404/adana-merkezli-10-ilde-suc-orgutu-sorusturmasi-136-gozalti-karari-1069136705.html

Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturması: 136 gözaltı kararı

Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturması: 136 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T09:06+0300

2023-04-04T09:06+0300

2023-04-04T09:49+0300

türkiye

adana

organize suç örgütü

suç örgütü

soruşturma

gözaltı kararı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230403/3-ilde-tapuda-rusvet-operasyonu-79-gozalti-1069085489.html

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adana, organize suç örgütü, suç örgütü, soruşturma, gözaltı kararı