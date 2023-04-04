https://sputniknews.com.tr/20230404/adana-merkezli-10-ilde-suc-orgutu-sorusturmasi-136-gozalti-karari-1069136705.html
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturması: 136 gözaltı kararı
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturması: 136 gözaltı kararı
Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T09:06+0300
2023-04-04T09:06+0300
2023-04-04T09:49+0300
türkiye
adana
organize suç örgütü
suç örgütü
soruşturma
gözaltı kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069138244_0:216:2481:1612_1920x0_80_0_0_eed7b0849ec047ae74914bc868d4f968.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230403/3-ilde-tapuda-rusvet-operasyonu-79-gozalti-1069085489.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069138244_22:0:2459:1828_1920x0_80_0_0_718a4a034bad3eb230def2812a9f0f52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, organize suç örgütü, suç örgütü, soruşturma, gözaltı kararı
adana, organize suç örgütü, suç örgütü, soruşturma, gözaltı kararı
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturması: 136 gözaltı kararı
09:06 04.04.2023 (güncellendi: 09:49 04.04.2023) Abone ol
Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.
Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.