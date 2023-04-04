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ABD'de başkan adayı olması beklenen Florida Valisi'nden silah taşınmasıyla ilgili tartışmalı karar
ABD'de başkan adayı olması beklenen Florida Valisi'nden silah taşınmasıyla ilgili tartışmalı karar
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, yasal yollarla satın alınan silahlar için ayrıca bir taşıma... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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beyaz saray
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Buna göre Florida eyaletinde yasal olarak silah sahibi olanların silahlarını gizli taşımaları için ayrı bir ruhsat almaları gerekmeyecek. Yasa tasarısı kapsamında ayrıca toplum içinde silah taşımak için eğitim veya kapsamlı sabıka kaydı zorunluluğu da bulunmayacak.Yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.Beyaz Saray'dan DeSantis'e tepkiBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, DeSantis'in kararını eleştiren bir yazılı açıklama yayımladı.Trajik bir okul saldırısının hemen ardından, Florida Valisi DeSantis'in gizli silah taşıma ruhsatı alma ihtiyacını ortadan kaldıran yasa tasarısını 'kapalı kapılar ardında' imzalamasının "utanç verici" olduğunu belirten Jean-Pierre, bunun aklıselim bir adım olmadığını ifade etti.Jean-Pierre, eyalette daha önce gerçekleşen silah saldırılarını anımsatarak, Başkan Joe Biden'ın silahsızlanma yasalarıyla ilgili düzenlemeler için devlet görevlilerinin eyalet düzeyinde de harekete geçmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.
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ron desantis, abd, beyaz saray, karine jean-pierre, silah
ron desantis, abd, beyaz saray, karine jean-pierre, silah

ABD'de başkan adayı olması beklenen Florida Valisi'nden silah taşınmasıyla ilgili tartışmalı karar

04:07 04.04.2023
© AFP 2023 / ELIJAH NOUVELAGERon DeSantis
Ron DeSantis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ELIJAH NOUVELAGE
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ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, yasal yollarla satın alınan silahlar için ayrıca bir taşıma ruhsatı gerektirmeyen yasa tasarısını onayladı.
Buna göre Florida eyaletinde yasal olarak silah sahibi olanların silahlarını gizli taşımaları için ayrı bir ruhsat almaları gerekmeyecek. Yasa tasarısı kapsamında ayrıca toplum içinde silah taşımak için eğitim veya kapsamlı sabıka kaydı zorunluluğu da bulunmayacak.
Yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'dan DeSantis'e tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, DeSantis'in kararını eleştiren bir yazılı açıklama yayımladı.
Trajik bir okul saldırısının hemen ardından, Florida Valisi DeSantis'in gizli silah taşıma ruhsatı alma ihtiyacını ortadan kaldıran yasa tasarısını 'kapalı kapılar ardında' imzalamasının "utanç verici" olduğunu belirten Jean-Pierre, bunun aklıselim bir adım olmadığını ifade etti.
Jean-Pierre, eyalette daha önce gerçekleşen silah saldırılarını anımsatarak, Başkan Joe Biden'ın silahsızlanma yasalarıyla ilgili düzenlemeler için devlet görevlilerinin eyalet düzeyinde de harekete geçmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.
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