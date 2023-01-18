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https://sputniknews.com.tr/20230118/abdde-cumhuriyetcilerden-onsecim-anketi-trump-en-guclu-rakibinin-17-puan-onunde-1065898278.html
ABD'de Cumhuriyetçilerden önseçim anketi: Trump en güçlü rakibinin 17 puan önünde
ABD'de Cumhuriyetçilerden önseçim anketi: Trump en güçlü rakibinin 17 puan önünde
ABD'de yapılan ankette, eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi aday adayları arasında olası bir önseçimde, en kuvvetli rakibi olarak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T22:51+0300
2023-01-18T22:52+0300
dünya
joe biden
donald trump
anket
cumhuriyetçi
cumhuriyetçi parti
seçim
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Morning Consult tarafından düzenlenen ankette, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi seçmen içinde aday olarak güçlü pozisyonunu koruduğu anlaşıldı.2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin yapacağı muhtemel bir önseçimde Trump yüzde 48 ile önde çıkarken, Ron DeSantis yüzde 31 ile ikinci geldi.Ankette, 2024 başkanlık yarışı için ismi geçen diğer potansiyel adaylardan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence yüzde 8, eski Wyoming milletvekili Liz Cheney yüzde 3, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Teksas Senatörü Ted Cruz ise yüzde 2'şer destek aldı.Öte yandan ankete katılanlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın tekrar aday olması durumunda ise Trump'a göre DeSantis'in daha iyi performans göstereceğini öne sürdü.Genel seçim karşılaştırmasında Trump, Biden'ın gerisindeKatılımcılara göre varsayımsal bir genel seçim karşılaştırmasında, DeSantis yüzde 44'e karşı yüzde 41 ile Biden'ın 3 puan önünde çıkarken, Trump ise yüzde 43'e karşı yüzde 40 ile Biden'ın 3 puan gerisinde kaldı.13-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ankete, 829 Cumhuriyetçi parti seçmeni katıldı.Florida Valisi Ron DeSantis, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde sandıktan büyük zaferle çıkmış, bunun üzerine 2024 başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a rakip olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve Cumhuriyetçi parti tabanında popülerliği bulunan DeSantis, şu ana kadar başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı.Trump ise ara seçimlerden sonra Florida'daki malikanesinde düzenlediği program ile 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olduğunu ilan etmiş ve bugüne kadar başkanlık seçimleri için adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/bolton-bati-erdogani-durduracaksa-secime-cokmesini-onlemek-icin-natodan-atmakla-tehdit-etmeli-1065869656.html
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joe biden, donald trump, anket, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, seçim
joe biden, donald trump, anket, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, seçim

ABD'de Cumhuriyetçilerden önseçim anketi: Trump en güçlü rakibinin 17 puan önünde

22:51 18.01.2023 (güncellendi: 22:52 18.01.2023)
© Sputnik / Алексей Богдановский / Multimedya arşivine gidinTrump destekçileri
Trump destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Алексей Богдановский
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ABD'de yapılan ankette, eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi aday adayları arasında olası bir önseçimde, en kuvvetli rakibi olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis'in 17 puan önünde çıktı.
Morning Consult tarafından düzenlenen ankette, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi seçmen içinde aday olarak güçlü pozisyonunu koruduğu anlaşıldı.
2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin yapacağı muhtemel bir önseçimde Trump yüzde 48 ile önde çıkarken, Ron DeSantis yüzde 31 ile ikinci geldi.
Ankette, 2024 başkanlık yarışı için ismi geçen diğer potansiyel adaylardan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence yüzde 8, eski Wyoming milletvekili Liz Cheney yüzde 3, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Teksas Senatörü Ted Cruz ise yüzde 2'şer destek aldı.
Öte yandan ankete katılanlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın tekrar aday olması durumunda ise Trump'a göre DeSantis'in daha iyi performans göstereceğini öne sürdü.

Genel seçim karşılaştırmasında Trump, Biden'ın gerisinde

Katılımcılara göre varsayımsal bir genel seçim karşılaştırmasında, DeSantis yüzde 44'e karşı yüzde 41 ile Biden'ın 3 puan önünde çıkarken, Trump ise yüzde 43'e karşı yüzde 40 ile Biden'ın 3 puan gerisinde kaldı.
13-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ankete, 829 Cumhuriyetçi parti seçmeni katıldı.
Florida Valisi Ron DeSantis, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde sandıktan büyük zaferle çıkmış, bunun üzerine 2024 başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a rakip olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.
Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve Cumhuriyetçi parti tabanında popülerliği bulunan DeSantis, şu ana kadar başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı.
Trump ise ara seçimlerden sonra Florida'daki malikanesinde düzenlediği program ile 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olduğunu ilan etmiş ve bugüne kadar başkanlık seçimleri için adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim olmuştu.
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