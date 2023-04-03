Yeşil Sol ‘kadın beyannamesi’ açıkladı

“Erkek-devlet-sermayenin yarattığı krizler siyasetin kurucu öznesi olan kadınlar olmadan çözülemez. Kadınların siyasette ve bütün karar mekanizmalarında daha çok olmasını sağlayacağız... Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir şekilde yaşamak için demokratik bir anayasayı kadınlarla birlikte, kadınların hayatları, talepleri, hayalleri ile hazırlamak için geliyoruz.”