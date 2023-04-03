https://sputniknews.com.tr/20230403/yesil-sol-kadin-beyannamesi-acikladi-1069083751.html
Yeşil Sol ‘kadın beyannamesi’ açıkladı
Yeşil Sol ‘kadın beyannamesi’ açıkladı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Kadın Meclisi, genel seçimlere ilişkin Kadın Beyannamesi’ni, Ankara’da bir otelde açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T07:40+0300
2023-04-03T07:40+0300
2023-04-03T07:40+0300
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
kadın hakları
beyanname
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Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, Türkçe ve Kürtçe okunan beyannamede, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını kadınlarla değiştireceğiz” ifadesi dikkat çekti. Kadınların Meclis’te güçlü temsilinin sağlanacağına vurgu yapılan beyannamede özetle şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230322/mithat-sancar-hdp-secime-yesil-sol-parti-catisi-altinda-girecek-1068632364.html
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yeşil sol parti, kadın hakları, beyanname
yeşil sol parti, kadın hakları, beyanname
Yeşil Sol ‘kadın beyannamesi’ açıkladı
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Kadın Meclisi, genel seçimlere ilişkin Kadın Beyannamesi’ni, Ankara’da bir otelde açıkladı.
Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine
göre, Türkçe ve Kürtçe okunan beyannamede, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını kadınlarla değiştireceğiz” ifadesi dikkat çekti.
Kadınların Meclis’te güçlü temsilinin sağlanacağına vurgu yapılan beyannamede özetle şu ifadelere yer verildi:
“Erkek-devlet-sermayenin yarattığı krizler siyasetin kurucu öznesi olan kadınlar olmadan çözülemez. Kadınların siyasette ve bütün karar mekanizmalarında daha çok olmasını sağlayacağız... Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir şekilde yaşamak için demokratik bir anayasayı kadınlarla birlikte, kadınların hayatları, talepleri, hayalleri ile hazırlamak için geliyoruz.”