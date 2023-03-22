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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/mithat-sancar-hdp-secime-yesil-sol-parti-catisi-altinda-girecek-1068632364.html
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de seçime Yeşil Sol Parti üzerinden katılacaklarını açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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mithat sancar
hdp
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
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Halk TV'de yayınlanan Lider Masası programında gündeme dair soruları yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurdu.
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mithat sancar, hdp, yeşil sol parti
mithat sancar, hdp, yeşil sol parti

Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek

20:33 22.03.2023 (güncellendi: 20:38 22.03.2023)
© AA / Fatih KurtHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA / Fatih Kurt
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de seçime Yeşil Sol Parti üzerinden katılacaklarını açıkladı.
Halk TV'de yayınlanan Lider Masası programında gündeme dair soruları yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurdu.
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