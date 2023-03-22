https://sputniknews.com.tr/20230322/mithat-sancar-hdp-secime-yesil-sol-parti-catisi-altinda-girecek-1068632364.html
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de seçime Yeşil Sol Parti üzerinden katılacaklarını açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T20:33+0300
2023-03-22T20:33+0300
2023-03-22T20:38+0300
mithat sancar
hdp
2023 türkiye seçimleri
yeşil sol parti
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Halk TV'de yayınlanan Lider Masası programında gündeme dair soruları yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurdu.
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mithat sancar, hdp, yeşil sol parti
mithat sancar, hdp, yeşil sol parti
Mithat Sancar: HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
20:33 22.03.2023 (güncellendi: 20:38 22.03.2023) Abone ol
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de seçime Yeşil Sol Parti üzerinden katılacaklarını açıkladı.
Halk TV'de yayınlanan Lider Masası programında gündeme dair soruları yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurdu.