https://sputniknews.com.tr/20230403/yazar-yel-insanlar-gobeklitepeyi-kendi-inanclarini-sarsacak-bir-tehlike-yuvasi-olarak-gorebilir-1069111213.html

Yazar Yel: İnsanlar Göbeklitepe'yi kendi inançlarını sarsacak bir tehlike yuvası olarak görebilir

Yazar Yel: İnsanlar Göbeklitepe'yi kendi inançlarını sarsacak bir tehlike yuvası olarak görebilir

Yazar Yel, "Tarih öncesi çağları okumuş biri olarak Göbeklitepe’yi ilk duyduğumda çok şaşırdım, 20 bin yıl önce o dönemin insanları tarafından böyle bir yerin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T16:33+0300

2023-04-03T16:33+0300

2023-04-03T16:47+0300

yazar

rabia naz

roman

göbeklitepe

yaşam

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Yazar Hakan Yel, son romanı ‘Ruh Çağıran’la Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Hakan Yel, “Kendimi hep bir gözlemci olarak konumlandırdığımdan hem objektif kalabiliyorum hem de hiç bir akıma kapılmıyorum. Benim pozisyonumda, benim gibi hikayeler anlatan bir insan için doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum” dedi.Yel, şöyle devam etti:'Rabia Naz’ın romanını yazmak istiyorum'Yel, “Rabia Naz’ın romanını yazmak istiyorum. Türkiye’deki en iyi gerilim hikayesi Rabia Naz’ın başına gelenlerdir. Birinin bunu yazması gerekiyor. Gerekli izni alabilirsem o adaletsizliğin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Adaletsizliğe uğramış bir çocuğun hatırası için doğru bir iş olacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230210/gobeklitepede-yazinin-ilkel-bicimi-olan-isaretler-bulundu-1066838345.html

göbeklitepe

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2023

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yazar, rabia naz, roman, göbeklitepe