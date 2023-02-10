https://sputniknews.com.tr/20230210/gobeklitepede-yazinin-ilkel-bicimi-olan-isaretler-bulundu-1066838345.html
Göbeklitepe'de yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu
Göbeklitepe'de yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu
Göbeklitepe'de günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:40+0300
2023-02-10T12:40+0300
2023-02-10T12:45+0300
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Göbeklitepe Kazıları Bilimsel Başkanı ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde görevli Arkeolog Doç. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında yapılan kazılarda, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’de, insanlık tarihinin yerleşik bilgilerinde önemli değişikliklere yol açan bulgulara ulaşıldı. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, neolitik döneme ait dikili taşlar, üzerinde kafası olmayan insan figürü, akbaba, akrep, yılan ve bazı yırtıcı kuş kabartmalarına rastlandı.Yaklaşık 5 metre boyundaki dikili taşlar ise yerinde muhafaza edildi. Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine alınmış, 2018'de ise kalıcı listeye girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/sanliurfa-gobeklitepe-ve-adiyaman-nemrut-dagi-depremde-zarar-gormedi-1066795173.html
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göbeklitepe, şanlıurfa, unesco
göbeklitepe, şanlıurfa, unesco
Göbeklitepe'de yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu
12:40 10.02.2023 (güncellendi: 12:45 10.02.2023) Abone ol
Göbeklitepe'de günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu.
Göbeklitepe Kazıları Bilimsel Başkanı ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde görevli Arkeolog Doç. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında yapılan kazılarda, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’de, insanlık tarihinin yerleşik bilgilerinde önemli değişikliklere yol açan bulgulara ulaşıldı.
'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, neolitik döneme ait dikili taşlar, üzerinde kafası olmayan insan figürü, akbaba, akrep, yılan ve bazı yırtıcı kuş kabartmalarına rastlandı.
Yaklaşık 5 metre boyundaki dikili taşlar ise yerinde muhafaza edildi. Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine alınmış, 2018'de ise kalıcı listeye girmişti.