https://sputniknews.com.tr/20230210/gobeklitepede-yazinin-ilkel-bicimi-olan-isaretler-bulundu-1066838345.html

Göbeklitepe'de yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu

Göbeklitepe'de yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu

Göbeklitepe'de günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler bulundu. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T12:40+0300

2023-02-10T12:40+0300

2023-02-10T12:45+0300

göbeklitepe

yaşam

şanlıurfa

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066838563_0:288:2835:1883_1920x0_80_0_0_b0815595141791d29e1cf182082ea65f.jpg

Göbeklitepe Kazıları Bilimsel Başkanı ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde görevli Arkeolog Doç. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında yapılan kazılarda, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’de, insanlık tarihinin yerleşik bilgilerinde önemli değişikliklere yol açan bulgulara ulaşıldı. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, neolitik döneme ait dikili taşlar, üzerinde kafası olmayan insan figürü, akbaba, akrep, yılan ve bazı yırtıcı kuş kabartmalarına rastlandı.Yaklaşık 5 metre boyundaki dikili taşlar ise yerinde muhafaza edildi. Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine alınmış, 2018'de ise kalıcı listeye girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230209/sanliurfa-gobeklitepe-ve-adiyaman-nemrut-dagi-depremde-zarar-gormedi-1066795173.html

göbeklitepe

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göbeklitepe, şanlıurfa, unesco