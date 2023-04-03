https://sputniknews.com.tr/20230403/washinton-post-bati-kuzey-akima-saldiriyi-duzenleyenleri-aramakta-pek-hevesli-degil-1069126732.html

Washinton Post: Batı, Kuzey Akım’a saldırıyı düzenleyenleri aramakta pek hevesli değil

Washinton Post: Batı, Kuzey Akım’a saldırıyı düzenleyenleri aramakta pek hevesli değil

Washington Post (WP) gazetesi, Batılı yetkililerin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırıyı düzenleyenleri bulma konusunda, rahatsız edici cevaplar... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:30+0300

2023-04-03T22:30+0300

2023-04-03T22:30+0300

dünya

kuzey akım

abd

doğalgaz

saldırı

nato

soruşturma

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Gazetede yer bulan makalede, “Boru hattını kimin havaya uçurduğu konusunda entrikanın devam etmesine rağmen bazı Batılı yetkililer bunu öğrenmeye pek hevesli değil” ifadelerine yer verildi.Üst düzey bir Avrupalı diplomatın sözlerine göre, Avrupa ülkelerinden ve NATO’dan politikacıların, toplantılarda Kuzey Akım konusunu gündeme getirmemeye karar verdi.Diplomat, “Liderler, çok derine inip rahatsız edici cevap bulmada pek bir fayda görmüyorlar” dedi.Ayrıca diplomat, bazı ülkelerden diplomatlar da Ukrayna veya müttefiklerinin saldırıya olası katılımıyla ilgilenmemelerinin daha iyi olacağını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/lavrov-kuzey-akim-olayini-sorusturan-ulkelerin-yakalarini-siyirmalarina-izin-vermeyecegiz-1068968109.html

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kuzey akım, abd, doğalgaz, saldırı, nato, soruşturma