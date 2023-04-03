https://sputniknews.com.tr/20230403/washinton-post-bati-kuzey-akima-saldiriyi-duzenleyenleri-aramakta-pek-hevesli-degil-1069126732.html
Washinton Post: Batı, Kuzey Akım’a saldırıyı düzenleyenleri aramakta pek hevesli değil
Washinton Post: Batı, Kuzey Akım’a saldırıyı düzenleyenleri aramakta pek hevesli değil
Washington Post (WP) gazetesi, Batılı yetkililerin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırıyı düzenleyenleri bulma konusunda, rahatsız edici cevaplar... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T22:30+0300
2023-04-03T22:30+0300
2023-04-03T22:30+0300
dünya
kuzey akım
abd
doğalgaz
saldırı
nato
soruşturma
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Gazetede yer bulan makalede, “Boru hattını kimin havaya uçurduğu konusunda entrikanın devam etmesine rağmen bazı Batılı yetkililer bunu öğrenmeye pek hevesli değil” ifadelerine yer verildi.Üst düzey bir Avrupalı diplomatın sözlerine göre, Avrupa ülkelerinden ve NATO’dan politikacıların, toplantılarda Kuzey Akım konusunu gündeme getirmemeye karar verdi.Diplomat, “Liderler, çok derine inip rahatsız edici cevap bulmada pek bir fayda görmüyorlar” dedi.Ayrıca diplomat, bazı ülkelerden diplomatlar da Ukrayna veya müttefiklerinin saldırıya olası katılımıyla ilgilenmemelerinin daha iyi olacağını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/lavrov-kuzey-akim-olayini-sorusturan-ulkelerin-yakalarini-siyirmalarina-izin-vermeyecegiz-1068968109.html
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kuzey akım, abd, doğalgaz, saldırı, nato, soruşturma
kuzey akım, abd, doğalgaz, saldırı, nato, soruşturma
Washinton Post: Batı, Kuzey Akım’a saldırıyı düzenleyenleri aramakta pek hevesli değil
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Washington Post (WP) gazetesi, Batılı yetkililerin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırıyı düzenleyenleri bulma konusunda, rahatsız edici cevaplar almamak için pek isteksiz davrandığını yazdı.
Gazetede yer bulan makalede, “Boru hattını kimin havaya uçurduğu konusunda entrikanın devam etmesine rağmen bazı Batılı yetkililer bunu öğrenmeye pek hevesli değil” ifadelerine yer verildi.
Üst düzey bir Avrupalı diplomatın sözlerine göre, Avrupa ülkelerinden ve NATO’dan politikacıların, toplantılarda Kuzey Akım konusunu gündeme getirmemeye karar verdi.
Diplomat, “Liderler, çok derine inip rahatsız edici cevap bulmada pek bir fayda görmüyorlar” dedi.
Ayrıca diplomat, bazı ülkelerden diplomatlar da Ukrayna veya müttefiklerinin saldırıya olası katılımıyla ilgilenmemelerinin daha iyi olacağını dile getirdi.