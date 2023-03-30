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Lavrov: Kuzey Akım olayını soruşturan ülkelerin yakalarını sıyırmalarına izin vermeyeceğiz
Lavrov: Kuzey Akım olayını soruşturan ülkelerin yakalarını sıyırmalarına izin vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili ulusal soruşturmalar yürüten ülkelerin “yakalarını sıyırmalarına” izin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T17:44+0300
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dünya
sergey lavrov
kuzey akım
doğalgaz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nikaragualı mevkidaşı Denis Moncada Colindres ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bundan sonraki adımlarımız, bu ulusal soruşturmaları yürütenlerin ve bu soruşturmaların gerçeği ortaya çıkarmak için yeterli olduğuna yemin edenlerin yakalarını sıyırmalarına izin vermeye yönelik olacak. Bu konuyla tüm titizlikle uğraşacağız, bu konu hiç de kapanmadı” ifadesini kullandı.Lavrov, “Batı’nın doğrudan suçlu olduğu olayları ne kadar dürüst soruşturduğu ve Batı’nın ortaya çıkacak gerçekleri ne kadar dürüst ve açık kabul edebileceği konusunda yanılsamaya kapılmıyoruz. Yine de Batı’nın yürüttüğü soruşturmanın nasıl sona ereceğine dair tüm bu şüpheciliğe rağmen onların peşini bırakmayacağız” dedi.Tüm Batı ülkelerinin, mevcut soruşturmanın kusursuzluğuna işaret ederek uluslararası soruşturmaya destek vermeyi reddettiğini söyleyen Lavrov, “Sorumluluktan kurtulabileceklerini sanmıyorum” diye ekledi.
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sergey lavrov, kuzey akım, doğalgaz
sergey lavrov, kuzey akım, doğalgaz

Lavrov: Kuzey Akım olayını soruşturan ülkelerin yakalarını sıyırmalarına izin vermeyeceğiz

17:44 30.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili ulusal soruşturmalar yürüten ülkelerin “yakalarını sıyırmalarına” izin vermemek için gereken her şey yapacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nikaragualı mevkidaşı Denis Moncada Colindres ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bundan sonraki adımlarımız, bu ulusal soruşturmaları yürütenlerin ve bu soruşturmaların gerçeği ortaya çıkarmak için yeterli olduğuna yemin edenlerin yakalarını sıyırmalarına izin vermeye yönelik olacak. Bu konuyla tüm titizlikle uğraşacağız, bu konu hiç de kapanmadı” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Batı’nın doğrudan suçlu olduğu olayları ne kadar dürüst soruşturduğu ve Batı’nın ortaya çıkacak gerçekleri ne kadar dürüst ve açık kabul edebileceği konusunda yanılsamaya kapılmıyoruz. Yine de Batı’nın yürüttüğü soruşturmanın nasıl sona ereceğine dair tüm bu şüpheciliğe rağmen onların peşini bırakmayacağız” dedi.
Tüm Batı ülkelerinin, mevcut soruşturmanın kusursuzluğuna işaret ederek uluslararası soruşturmaya destek vermeyi reddettiğini söyleyen Lavrov, “Sorumluluktan kurtulabileceklerini sanmıyorum” diye ekledi.
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