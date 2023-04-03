https://sputniknews.com.tr/20230403/vadiye-moloz-dokerken-yakalandilar-1069087342.html
Vadiye moloz dökerken yakalandılar
Vadiye moloz dökerken yakalandılar
Aydın’ın Didim ilçesinde vadiye moloz dökerek dolduran 5 hafriyat kamyonu araç sürücüleri ile birlikte yakalanarak idari işlem uygulandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T09:56+0300
2023-04-03T09:56+0300
2023-04-03T09:56+0300
türkiye
moloz
aydın
hafriyat
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla çalışmaların sürdürüyor.Denizköy Mahallesinde bulunan Atanaj vadisi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine tespit çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki mezkur mahale değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada yakalandı.Hafriyat firmalarının maliki oldukları kamyonlar, gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/malatyada-depremde-bir-kismi-coken-ogretmenevi-yikiliyor-1069071342.html
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moloz, aydın, hafriyat
Vadiye moloz dökerken yakalandılar
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Aydın’ın Didim ilçesinde vadiye moloz dökerek dolduran 5 hafriyat kamyonu araç sürücüleri ile birlikte yakalanarak idari işlem uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla çalışmaların sürdürüyor.
Denizköy Mahallesinde bulunan Atanaj vadisi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine tespit çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki mezkur mahale değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada yakalandı.
Hafriyat firmalarının maliki oldukları kamyonlar, gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.