https://sputniknews.com.tr/20230402/malatyada-depremde-bir-kismi-coken-ogretmenevi-yikiliyor-1069071342.html

Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor

Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T17:37+0300

2023-04-02T17:37+0300

2023-04-02T17:38+0300

malatya

deprem

bina

enkaz

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'ndeki öğretmenevinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.İş makineleriyle yıkımı yapılan binanın molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.Enkazdan çıkan çelik kasa, polis gözetiminde kurum personelince açılarak içindeki para ve evrak tutanakla kaydedilip muhafaza altına alındı.Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230402/dsi-ekipleri-hatayda-1-milyon-400-bin-ton-moloz-tasidi-1069068239.html

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malatya, deprem, bina, enkaz