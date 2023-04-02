https://sputniknews.com.tr/20230402/malatyada-depremde-bir-kismi-coken-ogretmenevi-yikiliyor-1069071342.html
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T17:37+0300
2023-04-02T17:37+0300
2023-04-02T17:38+0300
malatya
deprem
bina
enkaz
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'ndeki öğretmenevinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.İş makineleriyle yıkımı yapılan binanın molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.Enkazdan çıkan çelik kasa, polis gözetiminde kurum personelince açılarak içindeki para ve evrak tutanakla kaydedilip muhafaza altına alındı.Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230402/dsi-ekipleri-hatayda-1-milyon-400-bin-ton-moloz-tasidi-1069068239.html
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malatya, deprem, bina, enkaz
malatya, deprem, bina, enkaz
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
17:37 02.04.2023 (güncellendi: 17:38 02.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'ndeki öğretmenevinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
İş makineleriyle yıkımı yapılan binanın molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.
Enkazdan çıkan çelik kasa, polis gözetiminde kurum personelince açılarak içindeki para ve evrak tutanakla kaydedilip muhafaza altına alındı.
Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.